Dramático fusilamiento: iba en un carro a caballo y lo asesinaron de un escopetazo en la cabeza

Melián conducía un carro de tracción a sangre por la avenida Alem, de norte a sur, cuando fue abordado por un sujeto que le disparó con una escopeta desde corta distancia y a sangre fría, según puede verse en un video que se viralizó en las últimas horas.

El momento del crimen que conmocionó a Tucumán

Todo quedó registrado en una cámara de seguridad de la zona, en la que se ve que un hombre se acerca al carro y sin mediar palabra dispara con una escopeta contra uno de los ocupantes. La víctima murió en el acto, y su cuerpo quedó en los brazos de su mujer hasta que las autoridades se hicieron presentes.

El crimen en Tucumán 2.jpg La brutal escena quedó registrada en una cámara de seguridad de la zona.

El caso que conmocionó a la población tucumana es investigado por la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo del fiscal Carlos Sale y de Alejandro López Isla. Los especialistas del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Fiscal y la División Homicidios se encargaron este sábado de las pericias.

"No podemos decir nada, falta mucha información y no hacemos conjeturas sobre si se trató o no de una venganza hasta que avancen las investigaciones", señalaron.