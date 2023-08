El cortejo fúnebre Morena ya está en el cementerio, en medio de desgarradoras escenas de dolor

Embed

La fiscal de la causa, Silvia Bussano, anticipó que solicitará la prisión preventiva para Darío y Miguel Madariaga, los principales sospechosos del asesinato.

Durante 2022, según los datos arrojados por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, en Lanús hubo 107 requerimientos de detención a menores y 56 de prisión preventiva. En cuanto a la Investigación Penal Preparatoria (IPP) se iniciaron 488 en Lanús; 735 en Lomas de Zamora; 776 en Almirante Brown; 506 en Esteban Echeverría; 476 en Avellaneda y 343 en Ezeiza.

Los antecedentes del chico de 14 años

29/6/2023 21.13. Detenido por la Comisaría Vecinal 4B por una "tentativa de robo" .

. 27/6/2023 21.51. Detenido por la Comisaría Vecinal 4B por "robo” y “tentativa de robo” .

. 3/6/2023 1.30. Detenido por la Comisaría Vecinal 3B por “robo” .

. 31/5/2023 4.22. Detenido por la Comisaría Vecinal 5B por “robo” .

. 9/3/2023 0.00. Detenido por la Comisaría Vecinal 6B por “robo”

17/2/2023 01.39. Detenido por la Comisaría Vecinal 6B por “robo” .

. 8/2/2023 07.39. Detenido por la Comisaría Vecinal 6B por “robo” .

. 2/2/2023 20.19. Detenido por la Comisaría Vecinal 7B por “robo” .

. 13/1/2023 12.49. Detenido por la Comisaría Vecinal 6B por “robo” .

. 22/12/2022 20.33. Detenido por la Comisaría Vecinal 6B por “robo” .

. 31/8/2022 22.23. Detenido por la Comisaría Vecinal 6B por “robo” .

. 10/8/2022 10.26. Detenido por la Comisaría Vecinal 15B por “tentativa de robo”.

6/8/2022 04.37. Detenido por la Comisaría Vecinal 14B por “robo” .

. 11/6/2022 15.45. Detenido por la Comisaría Vecinal 7B por “robo en tentativa” .

. 31/5/2022 18.36. Detenido por la Comisaría Vecinal 6B por “robo”.

21/4/2022 00.10. Detenido por la Comisaría Vecinal 3B por “tentativa de robo automotor en la vía pública” .

. 12/4/2022 20.15. Detenido por la Comisaría Comunal 4 por “tentativa de robo” .

. 8/4/2022. Detenido por la Comisaría Vecinal 6A por “robo” .

. 17/10/2021 07.30. Detenido por la Comisaría Vecinal 4A por “encubrimiento”.

“El Polaquito”, otro de los detenidos liberado

Poco después del primer arresto, se conoció el segundo arresto. “El Polaquito”, un chico con permanentes conflictos penales, es uno de los ocho detenidos por el crimen de Morena.

La historia de este joven delincuente se conoció hace varios años, cuando él tenía apenas 11, la misma edad que Morena. En 2017, fue entrevistado en el programa Periodismo Para Todos (eltrece) de Jorge Lanata. Allí contó los hechos delictivos que protagonizó y su manejo de las armas.

“El Polaquito” confesó que en 2016 (en ese entonces era inimputable debido a su edad) habría asesinado de un balazo a un hombre de nacionalidad paraguaya, en medio de una pelea en la manzana 99 de la villa 31 de Retiro.

el polaquito.webp

“Maté a uno, pero no hicieron la denuncia porque era un transa. No me quiso regalar una bolsita de droga y le di un tiro acá en la boca, que le salió por acá, por atrás”, dijo sin remordimientos, mientras se ponía la mano en la nuca para mostrar por donde salió la bala.

El chico fue detenido al menos diez veces, cuenta con antecedentes por infracción a la ley de drogas, robo a mano armada, y atentando y resistencia a la autoridad, aunque en todos los casos fue entregado por la Justicia en custodia a sus padres.

“No le tengo miedo a nada”, aseguró el joven en ese entonces. A su vez, recalcó que estaba armado desde los 10 años, cuando empezó a usar una magnum Beretta.

En el programa también contó además que había dejado el colegio en cuarto grado. “Si pinta, sí, capaz vuelvo a la escuela”, dijo.