Policiales
abuso sexual
Investigación

En el baño de la casa: revelan nuevas aberraciones del empresario Porcel con los compañeros de su hijo

El empresario Marcelo Porcel es investigado por presuntos abusos sexuales contra, al menos, diez menores que declararon en su contra.

Se reveló un nuevo capítulo judicial de la causa que investiga a Marcelo Porcel, el empresario acusado de abusar sexualmente de los compañeros de colegio de su hijo. En las últimas horas, se conoció que en el teléfono celular del hombre se encontraron fotos de los menores desnudos, que habrían sido obtenidas por una cámara oculta en un baño.

Leé también "Mi hijo zafó de casualidad": el estremecedor relato de Angie Balbiani sobre Marcelo Porcel
Tenemos identificadas dos imágenes que corresponden a uno de los menores totalmente desnudo, tomando ducha, mediante una cámara oculta. Esas imágenes estaban en el celular de Porcel que fue secuestrado, lo cual implica producción y tenencia de contenido de abuso sexual de menores", indicó el abogado de víctimas, Pablo Hawlena Gianotti, quien calificó al material como "fehaciente" e "indubitable".

"Estamos a un punto de probar la distribución, lo cual modificaría la calificación sobre él o (la Justicia) debería modificarla”, agregó el letrado respecto de Porcel que, pese a las acusaciones que arrastra, todavía no fue imputado por el juez Carlos Bruniard.

"Es imposible entender la lógica jurídica del magistrado, a quien conozco y respeto, pero no comparto su criterio", sostuvo Hawlena Gianotti, quien luego se refirió al presente del empresario de 58 años.

“Hoy no sabemos dónde está. Descubrimos que cambió de vivienda sin notificar al juzgado; aún no se le prohibió la salida del país ni la retención de pasaporte”, concluyó el abogado.

Los estremecedores relatos de los menores que acusan a Porcel de abuso sexual

"A mí me gustan los pibes que tienen códigos, los que saben cuándo callarse”, fue una de las distintas frases que resonó la semana en la Cámara Gesell, donde tres adolescentes del Colegio Palermo Chico declararon contra Porcel. Con estos recientes testimonios, en total ya son diez los menores que señalaron presuntos abusos sexuales del empresario.

En los relatos de los chicos de entre 13 y 14 años, tomados durante la feria judicial, hubo un denominador común: tocamientos durante "masajes" con "aceites" especiales para calmar supuestas dolencias en las piernas y contacto con las partes íntimas, además de la provisión de alcohol y dinero sin el consentimiento de sus padres, en reuniones organizadas por él mismo.

"Vos te tenés que dejar tocar por un millonario para tener plata, te tenés que dejar” y “Vos sos mi heredero en todos los negocios, yo te voy a dejar todo a vos”, fueron otros de los testimonios que figuran en el expediente a cargo del fiscal Pablo Turano, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 1, y del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 50, que conduce Bruniard.

Uno de los chicos describió además tocamientos en un campo ubicado en Cañuelas, provincia de Buenos Aires, al que Porcel invitaba a los compañeros de sus hijos.

Finalizada esta instancia, ahora se aguardan los informes psicológicos para definir si Porcel es citado a indagatoria.

