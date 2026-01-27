En el baño de la casa: revelan nuevas aberraciones del empresario Porcel con los compañeros de su hijo

“Hoy no sabemos dónde está. Descubrimos que cambió de vivienda sin notificar al juzgado; aún no se le prohibió la salida del país ni la retención de pasaporte”, concluyó el abogado.

Los estremecedores relatos de los menores que acusan a Porcel de abuso sexual

"A mí me gustan los pibes que tienen códigos, los que saben cuándo callarse”, fue una de las distintas frases que resonó la semana en la Cámara Gesell, donde tres adolescentes del Colegio Palermo Chico declararon contra Porcel. Con estos recientes testimonios, en total ya son diez los menores que señalaron presuntos abusos sexuales del empresario.

En los relatos de los chicos de entre 13 y 14 años, tomados durante la feria judicial, hubo un denominador común: tocamientos durante "masajes" con "aceites" especiales para calmar supuestas dolencias en las piernas y contacto con las partes íntimas, además de la provisión de alcohol y dinero sin el consentimiento de sus padres, en reuniones organizadas por él mismo.

"Vos te tenés que dejar tocar por un millonario para tener plata, te tenés que dejar” y “Vos sos mi heredero en todos los negocios, yo te voy a dejar todo a vos”, fueron otros de los testimonios que figuran en el expediente a cargo del fiscal Pablo Turano, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 1, y del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 50, que conduce Bruniard.

Uno de los chicos describió además tocamientos en un campo ubicado en Cañuelas, provincia de Buenos Aires, al que Porcel invitaba a los compañeros de sus hijos.

Finalizada esta instancia, ahora se aguardan los informes psicológicos para definir si Porcel es citado a indagatoria.