En vivo, caso Loan: la Justicia realiza una audiencia clave para debatir las pruebas

Cómo desapareció Loan Danilo Peña

Loan desapareció en el Paraje Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio. Ese día había acompañado a su padre a almorzar en la casa de su abuela Catalina. Desde entonces, no hay rastros certeros sobre su paradero.

Al momento de su desaparición, el niño vestía una remera negra con letras rosadas con la palabra “Messi”, un pantalón largo negro y zapatillas verdes. El caso generó conmoción en todo el país y continúa siendo uno de los más resonantes de los últimos años.

Siete imputados están acusados por la sustracción y ocultamiento del chico en Corrientes.

Recompensa millonaria para quienes aporten datos

En el último mes, el Ministerio de Seguridad, a pedido de la Justicia, decidió aumentar la recompensa para quienes aporten información confiable sobre el paradero del menor. El monto pasó de 5 a 20 millones de pesos.

Las autoridades insisten en que cualquier dato relevante puede ser clave para avanzar en la investigación, mientras la familia del niño mantiene el reclamo de justicia y la búsqueda activa.

La audiencia preliminar de este viernes será determinante para el futuro del proceso y podría marcar un nuevo avance en el caso que mantiene en vilo a la Argentina desde hace más de un año.