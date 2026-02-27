En vivo, caso Loan: la Justicia realiza una audiencia clave para debatir las pruebas
Siete imputados están acusados por la sustracción y ocultamiento del chico en Corrientes, de quien no se sabe su paradero desde el 13 de junio de 2024.
La causa por la desaparición deLoan Danilo Peña tiene este viernes una audiencia clave que es transmitida en vivo por YouTube. Se trata de la instancia preliminar del proceso judicial que investiga la presunta sustracción y ocultamiento del niño de 5 años, quien permanece desaparecido desde el 13 de junio de 2024 en la provincia de Corrientes.
La jornada virtual comenzó a las 8:30 en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes y cuenta con la participación del fiscal general Carlos Schaefer, representante del Ministerio Público Fiscal. En esta etapa se debatirá qué pruebas serán admitidas y qué testigos declararán en el juicio oral y público, que aún no tiene fecha confirmada.
En la causa hay siete imputados acusados por la sustracción y ocultamiento del menor. Entre ellos se encuentran Laudelina Peña, tía del niño; la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el ex capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; Bernardino Antonio Benítez; Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi, quien cumple arresto domiciliario. También está procesado el comisario Walter Maciel, acusado de encubrimiento.
Además, otras diez personas están imputadas por presunto entorpecimiento de la investigación. Se trata de Alan Cañete, Elizabeth Cuataia, Federico Rossi Colombo, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni, Leonardo Rubio y Nicolás Soria, alias “El Americano”.
Cómo desapareció Loan Danilo Peña
Loan desapareció en el Paraje Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio. Ese día había acompañado a su padre a almorzar en la casa de su abuela Catalina. Desde entonces, no hay rastros certeros sobre su paradero.
Al momento de su desaparición, el niño vestía una remera negra con letras rosadas con la palabra “Messi”, un pantalón largo negro y zapatillas verdes. El caso generó conmoción en todo el país y continúa siendo uno de los más resonantes de los últimos años.
Recompensa millonaria para quienes aporten datos
En el último mes, el Ministerio de Seguridad, a pedido de la Justicia,decidió aumentar la recompensa para quienes aporten información confiable sobre el paradero del menor. El monto pasó de 5 a 20 millones de pesos.
Las autoridades insisten en que cualquier dato relevante puede ser clave para avanzar en la investigación, mientras la familia del niño mantiene el reclamo de justicia y la búsqueda activa.
La audiencia preliminar de este viernes será determinante para el futuro del proceso y podría marcar un nuevo avance en el caso que mantiene en vilo a la Argentina desde hace más de un año.