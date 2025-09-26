En vivo Radio La Red
Policiales
Agresión
CONMOCIÓN

Escalofriante agresión: un alumno de 16 dejó en coma a un compañero de 15 por un motivo insólito

Un alumno de 16 años atacó brutalmente a un compañero de 15, dejando a la víctima en coma. La familia denuncia complicidad de la docente presente y la inacción del personal del establecimiento, mientras interviene la Fiscalía de Menores.

El miércoles 24 de septiembre, Isaías Ezequiel Mendoza, de 15 años, sufrió una agresión violenta en la Escuela Secundaria 127 de Chacabuque, Urroca, en Avellaneda. Según denunció la familia, un alumno de 16 años identificado como L. lo atacó por un asiento en el aula, provocándole lesiones que lo dejaron en estado crítico y en coma inducido en el Hospital Fiorito.

Qué pasó dentro del aula

La secuencia del ataque fue detallada por la madre de la víctima, Evelyn Mendoza, y por el periodista Mauro Szeta en el programa Lape Club Social. Isaías ingresó al aula tras salir del comedor, se sentó en su lugar habitual y recibió un cachetazo del agresor por negarse a ceder su asiento. Cuando intentó defenderse, la docente Rosana Santos lo sujetó de los brazos, impidiendo que se protegiera mientras continuaba la agresión.

“Lo agarra de atrás para que no se defienda, y ahí empiezan las piñas al pecho y a la cara”, relató la madre. Según el testimonio, otros compañeros también habrían colaborado, impidiendo que la hermana de Isaías llamara a la familia.

Qué responsabilidades se investigan

La familia denuncia que la profesora actuó como cómplice del agresor y que el personal del colegio no brindó asistencia médica inmediata. Isaías permaneció sin signos vitales durante 20 minutos hasta que la madre pudo llegar al lugar. Solo dos compañeros ayudaron a buscar un patrullero para trasladarlo.

El agresor de 16 años fue detenido pero luego se le concedió arresto domiciliario por presunta discapacidad y cuestiones de salud mental. La Fiscalía de Menores Número 6, a cargo del doctor Collazo, interviene por tentativa de homicidio.

Cómo estaba la víctima y cuál es su estado actual

Isaías Mendoza permaneció en paro cardíaco durante el ataque y fue reanimado tras llegar al hospital. Actualmente, está en coma inducido en terapia intensiva del Hospital Fiorito, donde continúa bajo estricta vigilancia médica. La familia espera milagros para su recuperación.

Qué antecedentes de violencia había en la escuela y qué medidas se tomarán ahora

La madre denunció que no era la primera agresión sufrida por Isaías. En marzo de este año, el mismo agresor le había clavado una lapicera en el brazo. También mencionó que la escuela enfrenta problemas de convivencia: “Muchos chicos ingresan con armas blancas, hay alumnos vulnerables y situaciones de violencia que no se denuncian ni se previenen”.

Evelyn Mendoza manifestó su preocupación por la falta de protocolos claros y la inacción de las autoridades escolares, que dejaron de lado medidas preventivas que podrían haber evitado el ataque.

La comunidad escolar y la familia buscan respuestas sobre la responsabilidad de la docente y del personal del colegio. Además, se prevé la intervención del Consejo Escolar y un seguimiento más exhaustivo del caso para garantizar la seguridad de otros estudiantes.

El hecho, de extrema gravedad, ha generado conmoción en Avellaneda y puso nuevamente sobre la mesa el debate sobre violencia escolar, protocolos de emergencia y la obligación de proteger a los alumnos dentro de las instituciones educativas.

