El especialista en policiales de A24, Carlos Salerno, detalló en BDA cómo finalizó la historia con los tres detenidos, dos mayores y un menor. Además, que tienen al menos 10 causas de robo bajo la misma modalidad. Mirá la nota.

Embed Espectacular persecución, tiros, choque y vuelco en Sarandí.

La cronista Mercedes Mora estuvo en la cuadra del impacto, en Gerli, donde destacó que los vecinos reconocen a los delincuentes del barrio. Mirá la nota.

Embed Espectacular persecución, tiros, choque y vuelco que empezó en Sarandí y terminó en Gerli.

Por su parte, el conductor del ciclo matutino, Antonio Laje, reflexionó sobre la “puerta giratoria” de la Justicia con los ladrones y las penas contra policías de vocación.

“En la Argentina, se la pasan liberando delincuentes. Es muy complicado ser policía, porque salís a la calle –no sólo no sabés si volvés- y no sabés si no terminas preso después”. Y realizó una pregunta retórica: “¿Qué le pasa por la cabeza a un policía?”. Mirá la nota.