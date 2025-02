Habló Leonardo Cositorto desde la cárcel tras la absolución de la CNV: "Quiero hablar con el Presidente"

“En la cárcel muchas veces no tenemos ni agua ni luz”, contó Cositorto, quien volvió a sostener su inocencia y afirmó que “nuestra empresa siempre funcionó de manera legal y transparente, le cortaron las piernas a muchos argentinos”.

“La noticia de la CNV es buena porque había sacado un sumario administrativo y un diario de Córdoba dijo que la Generación Zoe había quebrado, lo que me provocó una corrida de inversionistas. Es importante que la gente sepa la verdad”, contó el financista.

Cositorto le dijo en un video al presidente que hace 1030 días que está preseo, y sostuvo que la “me pusieron una etiqueta y me declararon culpable sin un juicio, que de público no tiene nada porque no viene nadie. Yo no estoy condenado. Esto está armado por Pablo Freitas”.

Cositorto dijo que quiere entrar en política

“Lo de la CNV es correlativo con las otras causas, porque en ese sumario me bloquearon las cuentas y no pude pagar, por eso la gente comienza a denunciar. En Villa María yo no abrí ninguna oficina ni en Goya tampoco,porque operaba otra empresa. Me pusieron una etiqueta y no estoy condenado”, contó el líder de la generación Zoe.

Además, Leonardo Cositorto para “No quiero coimas y estoy con la intención de entrar en política en el partido que sea y en el momento que sea”, concluyó desde el penal del Goya en donde espera la resolución del primer juicio por estafa.

A su vevo, Cositorto aprovechó la resolución de la CNV para clamar por su inocencia. Dijo en sus redes sociales: “Mañana enfrento un juicio ilegal, perverso y nulo, armado por la mafia política, fiscal y financiera del gobierno anterior”.