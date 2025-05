Juicio por la muerte de Maradona: "El domicilio no era el lugar adecuado para el tratamiento", dijo uno de los médicos

Dimitroff fue citado en calidad de testigo tras ocupar el cargo de director médico de la Clínica de Olivos, desde 2008 hasta hace pocos días, y ser quien estaba a cargo del sanatorio en el momento en que Maradona fue operado en noviembre de 2020 de un hematoma subdural en la cabeza.

diego-maradona-murio-en-una-casa-del-country-san-andres-en-tigre-foto-efe-2H7KSWSXP5HFLPFBRGX4MBX7OM.avif La casa donde fue internado Maradona en contra del consejo de Dimitroff. (Foto: archivo).

“El domicilio no era el lugar adecuado para la continuidad del tratamiento”, sostuvo Dimitroff. Además, frente a los fiscales señaló que tras la operación de Maradona en la Clínica de Olivos notó que el exfutbolista "estaba notablemente mejor, era otro paciente”. “El equipo médico estaba muy satisfecho y sus familiares estaban gratamente sorprendidos por la mejoría”, agregó.

Después, se refirió a Maradona como paciente: “No era fácil que entendiera que se tenía que dar quieto” y recordó un episodio de “excitación psicomotriz bastante complejo" porque, señaló, "parecía un síndrome de abstinencia, creemos que de alcohol porque era lo que pedía y demandaba”.

Entonces, según recordó el testigo, hablaron con los médicos que tenían el paciente a cargo. Nombró, en ese sentido, al neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, dos de los imputados sentados en el banquillo de los acusados.

Luque y Cosachov les comentaron que esas crisis eran parte del problema que ya tenían en el domicilio y que por momentos lo tenía a Maradna agresivo y excitado.

“Fue a partir de esa situación que planteamos que teníamos un problema por delante y que iba a ser difícil llevarlo al domicilio", señaló el testigo sobre charlas que mantuvo con el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, dos de los imputados del juicio.

“Los médicos tratantes [por Luque y Cosachov] cuando veían la excitación [de Maradona] nos planteaban que se hiciera lo posible para tenerlo tranquilo y sedado. Pero no se puede tener a un paciente permanentemente sedado”, amplió Dimitroff y confió sobre sus colegas: "¿Cómo seguimos, cuál es el plan que pensaban hacer? No estaba en claro de parte de ellos como se iba a continuar el tratamiento".

“Para nosotros la opción de que se vaya a su casa no era la adecuada en ningún momento. El paciente sin control en un domicilio, para mí, era gran parte del problema. Tenía que modificarse esta situación. Tenía que ver con sus conductas, que eran autolesivas; no comía como correspondía, tomaba cosas que no le hacían bien; no se levantaba de la cama; estaba despierto de noche y dormía de día. Nos parecía que el domicilio no era el lugar adecuado para la continuidad del tratamiento que había iniciado en la Clínica Olivos con el drenado del hematoma”, ratificó Dimitroff.

La internación en Tigre

Indicó que el 9 de noviembre de 2020 se realizó una reunión con los médicos tratantes y las hijas del exfutbolista, donde se presentó esta alternativa como “la única opción viable para seguir con la recuperación”.

Según su testimonio, la propuesta fue inicialmente bien recibida, pero al aclarar que requería la aceptación del propio paciente, Luque respondió: “Entonces es imposible, el paciente solo quiere irse a su casa”.

Dimitroff subrayó: “Era la opción médica más apropiada. Ante la negativa de Maradona, lo único que quedaba era evaluar una internación involuntaria. Desde nuestra parte, la única indicación era que no regresara a su domicilio”.

“Después nos informaron que no optarían por la derivación. Que estaban organizando una estructura domiciliaria. Creo que fue Luque quien me dijo que habían evaluado alternativas y que se decidieron por encontrar un lugar con condiciones apropiadas para su atención una vez dado de alta”, agregó Dimitroff.

Finalmente, declaró que el 11 de noviembre, de manera abrupta, les comunicaron que ya habían conseguido el lugar y solicitaron una ambulancia para el traslado, pedido que, según él, fue hecho por Cosachov en persona.

Maradona, finalmente, falleció el 25 de noviembre de 2020 en una casa que le habían alquilado en el barrio privado San Andrés, en Benavídez, partido de Tigre. Había sido externado de la Clínica Olivos dos semanas antes.