La desgarradora súplica del hermano de Morena a su mamá durante el velorio

"Siento dolor y bronca, cómo no va a venir a despedirse. La hija está muerta y ella estaba en Salta. Lo mínimo que puede hacer es venir a despedirse", agregó el joven en relación a su madre. "Vení a despedirte de tu hija", le pidió ante las cámaras. "No le va a pasar nada, es un capricho de ella", explicó a los periodistas que lo escuchaban.

En este marco, dio detalles de una fuerte pelea que transita su familia. "Mi hermana se fue (de su casa) porque supuestamente se iba a vivir con ella (la madre), pero al final se fue con mis abuelos", contó el menor.

La grave denuncia de la mamá de Morena y el motivo de por qué no va al velorio

En esta línea, el pedido del hermano de Morena se da en medio de una fuerte interna familiar. Hoy se supo que el padre de la niña pidió que la madre y su familia no se acerquen al lugar donde despiden a Morena.

“Se robaron el cuerpo de mi hija, con un acta de defunción, con punteros políticos se la llevaron de la morgue, no me dejan despedirme, no puedo acercarme a ella”, dijo la madre en declaraciones a la señal Todo Noticias y fue por más al referirse a Hugo, papá de Morena.

morena y la grave denuncia de su mamá.jpg

"Él no es el papá, esta mintiendo todo", sostuvo, y sobre el supuesto padre biológico de la nena, sumó que "nunca estuvo", aunque prefirió no dar más detalles al respecto.

“Es todo política y yo voy a salir a defender el nombre de mi hija, pero necesito una custodia policial que me lleve hasta ahí cinco minutos, porque dicen que él –por Hugo- está agresivo, yo tengo dos criaturas no puedo dejar que me pase nada”, sumó.

El mal momento de la familia de Morena

"Estoy pasando un momento muy difícil, estoy muy mal", expresó el joven de 15 años. "Mi hermana era un pan de Dios. Hablé anteayer, me mandó un mensaje para que le lleve ropa, me pidió unos buzos. No pensé que iba a ser la última vez que la iba a ver", agregó Bruno en diálogo con Pamela David.

En este marco, dio detalles de cómo se enteró de la noticia. "Me quedé en shock, me pareció cruel cuando me dijeron que mi hermana falleció. Tengo bronca y dolor. Bronca por los que mataron a mi hermana, si los tuviera enfrente los mataría", dijo.

"En mi casa están todos mal. Mi papá, cómo no va a estar mal, perdió a una hija", recalcó, y sostuvo: "Hay mucha inseguridad en la Argentina. No podemos caminar tranquilos porque nos matan".

Cómo fue el ataque a Morena en Lanús

La autopsia realizada al cuerpo de Morena Domínguez reveló que la niña atacada por motochorros cuando caminaba hacia el colegio en el partido bonaerense de Lanús falleció como consecuencia de un "fuerte golpe abdominal" que le provocó una hemorragia interna.

En rigor, la menor se dirigía camino a su escuela Escuela Almafuerte N° 60, situada en la calle Molinedo al 3500, de la localidad de Villa Diamante, cuando fue interceptada por motochorros que le aplicaron dos puñetazos en el estómago para robarle su mochila.

robo morena lanus.jpg

Luego de la huida de los delincuentes, un barrendero de la zona se acercó a asistir a la víctima, pero la niña quedó sentada en el asfalto sin poder reincorporarse.

Morena se descompensó mientras esperaba la ambulancia, se le realizaron maniobras de reanimación y la trasladaron en estado crítico al Hospital Evita, donde falleció. Este jueves, sus restos fueron velados.