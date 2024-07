Qué declaró el nene que vio a Loan por última vez en el naranjal

“Mi papá (Antonio Benítez) estaba tomando naranjas y Dani (Daniel “Fierrito” Ramírez) estaba bajando naranjas”, sostuvo el nene y explicó que Mónica del Carmen Millapi también estaba allí. Y continuó: “Estábamos sentados tomando naranja todos juntos. Loan estaba bien, no estaba haciendo nada, no sé por qué se enojó. La mamá dijo que no se pierda Loan. Ahí, en ese momento, salió corriendo del monte”.