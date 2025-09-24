Se conoció el último video de Morena, Brenda y Lara subiendo a una camioneta que apareció incendiada

La secuencia completa está siendo analizada por peritos de la Policía Científica para determinar la hora exacta en la que subieron a la camioneta y el recorrido posterior del vehículo.

El video de la cámara de seguridad les permitió a los investigadores trazar el camino que recorrió la Chevrolet Tracker Blanca hasta llegar a Florencio Varela.

Ese recorrido que hizo el vehículo llevó a la investigación hasta una casa ubicada sobre las calles Chañar y Jachal. Tras un allanamiento en la vivienda, se encontraron manchas de sangre.

El terrible hallazgo que cambia rotundamente la investigación

El caso tuvo un giro impactante en las últimas horas con el hallazgo de tres cuerpos enterrados en un terreno baldío, a pocos kilómetros del lugar donde las jóvenes fueron vistas por última vez. Si bien aún resta la confirmación oficial de la identidad mediante análisis forenses, los investigadores no descartan que se trate de dos de las víctimas buscadas.

En paralelo, la policía detuvo a cuatro sospechosos que estarían vinculados con el hecho. Entre ellos hay dos hombres que, según trascendió, serían los dueños de la camioneta que aparece en el video. Todos quedaron a disposición de la fiscalía a cargo de la investigación y se espera que en las próximas horas sean indagados.

El video se suma a otras pruebas que ya forman parte del expediente, como el entrecruzamiento de llamadas, el rastreo de las antenas de telefonía celular y los testimonios de familiares y amigos. Los investigadores intentan determinar si las jóvenes subieron por voluntad propia al vehículo o si fueron forzadas.

Otra de las incógnitas es el destino final del recorrido de la camioneta. Para ello se están revisando cámaras de seguridad de la zona y de rutas cercanas que puedan haber captado el paso del vehículo. “Cada minuto de filmación es crucial para establecer qué pasó después de que las chicas se subieron a la camioneta”, explicaron desde la fuerza de seguridad.