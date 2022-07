La sentida carta de Anita Álvarez, la nadadora que se descompensó en el Mundial de Natación

AnitaAlvarezPosteoIG.webp

Y agregó: “Si bien parece que el universo estuvo en mi contra todo el año, creo firmemente en que las cosas suceden por una razón y aprendo de cada situación con una mente y un corazón abiertos. Tomaré estos desafíos que he enfrentado (y sigo enfrentando) para continuar creando mi propio camino de vida. La gente me criticará y no estará de acuerdo con diferentes cosas en el camino, y aprecio todas las opiniones... pero estoy aprendiendo sobre la marcha, consciente de los errores del pasado, pero siempre enfocado en cómo puedo ser mejor en el futuro”.

“Dicho esto, escribí y borré declaraciones que quería compartir con todos una y otra vez durante los últimos dos días y me cuestioné sobre lo que es correcto decir o no, e incluso si debería sentir la necesidad de decirlo o no. Con la información que tenemos, mi salud es buena y hoy me siento mucho mejor y eso es lo más importante. Para todos los que están preocupados de que esto suceda regularmente y lo dejo de lado porque no me tomo mi salud en serio, es un error y espero que puedan entender mi posición y respetar mi privacidad al mismo tiempo”, finalizó Anita Álvarez.

La foto de Anita Álvarez, la nadadora estadounidense que se desmayó en el agua, que recorrió el mundo

El duro relato de la entrenadora que salvó a la nadadora

En diálogo con el medio RAC1, Andrea Fuentes, la entrenadora que salvó a la nadadora, expresó: “Ha sido muy intenso. Los médicos le han tomado las constantes vitales y al acabar todo estaba bien, tenía el corazón y la presión normales, pero el tema es que no respiraba”.

“Creo que ha estado dos minutos al menos sin respirar porque tenía los pulmones llenos de agua, pero la hemos podido llevarla a un buen sitio, ha vomitado el agua, tosido y ya está, pero ha sido un buen susto. Estoy que no me lo creo. Ha sido apoteósico, Anita no respiraba. He intentado despertarla a bofetadas y abriéndole la mandíbula”, contó la entrenadora que está al mando del equipo estadounidense desde 2019.

"Normalmente, cuando acabas una coreografía estás tan cansado que lo primero que quieres es respirar, lo necesitas. Yo he visto que ella se iba hacia el fondo y me he dicho que no era normal. Llamé a los socorristas para que se tirasen al agua, pero no reaccionaban. Nadie venía y me he tirado”, declaró la mujer.