Alberto Fernández pidió a la sociedad "apoyar" la cuarentena: "No hay que enojarse con el remedio, sino con la enfermedad"

Alberto Fernández defendió la cuarentena y pidió a los argentinos que "no se enojen con el remedio sino con la enfermedad"

"No tenemos que enojarnos con el remedio, nos tenemos que enojar con la enfermedad" y otras con las que defendió la extensa cuarentena que ya cumple casi 100 días, el presidente Alberto Fernández reconoció la gravedad de la situación económica que atraviesan muchos argentinos, pero les pidió apoyar la decisión de "aislar al AMBA" con un nuevo aislamiento estricto del resto del país, para evitar una situación catastrófica por la pandemia, como remarcó, sucedió en países donde flexibilizaron la cuarentena.

“La cuarentena es un remedio, el único que conocemos. No estamos enamorados de la cuarentena, estamos enamorados de la vida, por eso la cuidamos tanto. Por eso nos pesa tanto ese número trágico de mil personas que dejaron de estar entre nosotros”, agregó.

"Quiero que todos entendamos que en este tiempo que pasó todo este esfuerzo que hicimos no fue inútil. Si no hubiéramos hecho lo que hicimos todo hubiera sido más grave”, dijo al defender la extensa cuarentena.

El presidente señaló que con Rodríguez Larreta "hemos dejado a un costado toda diferencia política", dijo "escuchar todo lo que reclaman" los distintos sectores políticos y sociales pero advirtió "todo esto que estoy proponiendo se tiene que hacer con el acuerdo y el consenso de Horacio y de Axel".

"Les pido que nos ayuden, si ustedes nos ayudan, todo será más fácil. Si ustedes entienden que lo que les estamos proponiendo es cuidarlos, será más fácil. Si ustedes entienden que queremos evitar lo que pasó en Europa donde cuando no alcanzaban las camas (de terapia intensiva en los hospitales) elegían a quién se salvaba", enfatizó casi en tono de súplica.

Y respondió a las críticas al Gobierno de los anticuarentena: "No saben cuánto valoro la libertad, pero la libertad se pierde cuando uno muere, cuidemos la vida".

Al defender la dura restricción, el retroceso a la fase 1 del AMBA, en el que a partir del miércoles 1 hasta el 17 de julio los que no trabajen en servicios esenciales "solo podrán salir a comprar para abastecerse", comparó la tasa de crecimiento de contagios en todo el territorio con lo que pasa en otros países de América Latina como Chile, Brasil o Perú.

"Si Argentina hubiera seguido el ritmo de Brasil, hoy, tendría 10 mil muertos” dijo y señaló que “la incidencia de la cuarentena está en la cantidad de fallecimientos. Ahí uno se da cuenta que tuvo sentido el esfuerzo”.

La economía

Alberto dijo que "el problema económico no es la cuarentena el problema económico e s la pandemia afecta a todos por igual. La incidencia está en la cantidad de fallecimientos, ahí tiene sentido el esfuerzo" de la cuarentena, afirmó.

Al finalizar un mensaje grabado de casi una hora, en conjunto con Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, Alberto mostró un "acuerdo político" para endurecer la cuarentena y un discurso de tono reflexivo y sin los enojos hacia los que criticaban la cuarentena, como ocurrió en anuncios anteriores.

"Sé que estas decisiones tienen una consecuencia económica. Si alguna virtud tengo es la de escuchar, no soy un necio" dijo el Presidente y confirmó que extenderá la ayuda del Estado a todos los que tienen comercios, pymes, profesionales independientes, autónomos y desocupados.

"Tratamos de socorrer a todos en lo que podemos" dijo tras ratificar el pago de las ATP y el IFE y la continuidad de créditos a tasa cero hasta agosto y agregó: "El apoyo ha dado el Estado para que no lastime tanto la pandemia casi roza 3 puntos del PBI".

"Tomemos los datos para darnos cuenta que no estamos equivocamos. Nos decían que éramos la oveja descarriada que los argentinos no actuaban como el rebaño, nos decía que éramos la oveja enloquecida que iba a arruinar la economía, pero finalmente la historia demuestra que estamos en un rebaño enloquecido, no somos la excepción", dijo.

Y agregó al finalizar: "No bajemos los brazos. los argentinos unidos somo capaces de los mejores resultados. no bajemos los brazos ahora, otro esfuerzo vale la pena".

En cuanto a la situación económica en el resto del país, el mandatario señaló que “fuera del AMBA, la actividad económica funciona en un 80 por ciento, en 20 provincias el 95 por ciento de los comercios ya está trabajando, y el Estado está apoyando a los argentinos en asistencia, pagar parte de salarios, pasando por asignaciones específicas”.

Un llamado a la "reflexión": “Que nosotros hayamos podido dar el IFE evitó que entre 2 millones y medio y 4 millones y medio de personas cayeran en la pobreza y la indigencia. Es un enorme esfuerzo que hicimos entre todos”, expresó.

Cómo fue el anuncio

Tras varias horas de incertidumbre, y una extensa reunión el jueves a la noche entre Alberto Fernández, Axel Kicillof y Rodríguez Larreta, finalmente el anuncio fue con un video de 59 minutos de duración, grabado en Olivos este mediodía, sin conferencia de prensa.

Después de gbarse a las 13, tardaron más de 3 horas en difundirlo por el canal de Youtube de Casa Rosada por problemas en la edición de filminas y en el audio según pudo saber A24.com.

Primero habló Alberto, para anunciar y argumentar los datos por los que tomó la decisión de "aislar al AMBA del resto del país entre el 1 al 17 de julio" y lo siguieron Rodríguez Larreta y luego Culminó Kicillof.

Como se implementarán las medidas?

Si bien fueron anunciadas este viernes, el presidente firmará un DNU que entrará en vigencia en forma progresiva, el lunes 29 cuando venza el actual aislamiento social obligatorio.

El miércoles 1 de julio comenzarán los operativos y controles de tránsito y en el transporte público, y el cierre total de actividades no esenciales, con la caída total de los actuales permisos de circulación y la renovación para hacerlo solo a quienes cumplen tareas en servicios esenciales.

Después del anuncio presidencial, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero encabezó otra reunión para terminar de acordar los detalles de implementación de la nueva cuarentena. Participaban de ese encuentro, los ministros de salud, transporte, educación, desarrollo social, interior y seguridad de nación y de los gobiernos porteño y bonaerense.