En tanto, la sesión era encabezada por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, ya que la vicepresidenta no tenía previsto asistir.

José Mayans, por el atentado a Cristina: "Cuando termine la semana van a decir que intentó suicidarse"

Al ingresar al Congreso, el jefe del bloque del Frente de Todos en el Senado, José Mayans, dialogó con la prensa y denunció que "hay todo tipo de operaciones" alrededor del ataque a la vicepresidenta. En este contexto, fue consultado por las declaraciones de la portavoz del Presidente, Gabriela Cerruti, quien afirmó que "oposición es el huevo de la serpiente".

El legislador no esquivó la pregunta y sostuvo: "Hay un juego de acciones. Han estigmatizado muy fuerte a Cristina. Hay medios que dijeron que esto fue supuestamente un atentado: cuando termine la semana van a decir que intento suicidarse".

Y amplió: "Hay medios que utilizan el extremo en estas cosas, y me parece que no es conveniente mostrar la casa de Cristina, ni la de Macri, ni mostrar donde vive Ritondo... Hay grupos que ya ven en las redes lo que hacen y lo que dicen".

La vocera del Presidente Gabriela Cerruti, por su parte, cuestionó hoy duramente a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, por no haber expresado su repudio por el atentado a Cristina Kirchner.

"No vamos a hacer una cuestión de ellos o nosotros, como hizo un dirigente de la oposición. Si me parece grave que la presidenta del principal partido de la oposición -en referencia a Bullrich- todavía no se haya pronunciado y repudiado, como sí lo hicieron la enorme mayoría de los dirigentes políticos y sociales", afirmó la funcionaria.

Atentado a Cristina Kirchner: José Mayans le respondió a la oposición

El senador nacional cruzó a la oposición y aseguró que "no hay un uso político de lo que pasó" con la sesión especial de este jueves.

En este orden, Mayans indicó: "Los convocamos al parlamento porque acá pueden pronunciarse y decir lo que piensan. Wado De Pedro habló con ellos, convoco a todos. No se pueden dejar de prestar al diálogo y decir ahí lo que piensan".

Atentado a Cristina Kirchner: Provincia armó un manual para debatir el ataque en las escuelas y Juntos por el Cambio denunció "adoctrinamiento"

Una fuerte polémica estalló en las últimas horas al trascender que un sector del área educativa de la provincia de Buenos Aires hizo circular en las aulas de las escuelas un “manual” o “instructivo” destinado a docentes a fin de saber cómo abordar en sus clases el atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El instructivo contiene ideas para discutir el hecho que conmocionó al país y el mismo fue elaborado por la Jefatura Educativa Región 25, que responde a la Dirección General de Cultura y Educación provincial, a cargo de Alberto Sileoni.

Además de funcionar como guía didáctica para debatir el tema, se invitó a la comunidad educativa a desarrollar “actividades de reflexión” hasta el 15 de septiembre, jornada en la que se conmemora el Día Internacional de la Democracia.

En una de sus hojas, la más difundida por dirigentes de la oposición, se observa cómo se contrasta la “democracia vs. discursos de odio”.

Se propone una “secuencia didáctica” con una viñeta del dibujante Rep. “¿Qué les sugiere lo expresado por el humorista gráfico? ¿Qué opinan? ¿Qué relación encuentran con lo sucedido en la noche del jueves 1/9/2022? ¿Qué saben? ¿Qué opinan? ¿Qué vieron?”, son las consignas a responder.

Atentado a Cristina Kirchner: Juntos por el Cambio denunció adoctrinamiento por el manual del ataque en las escuelas

Uno de los más duros fue el diputado nacional y ex ministro de Educación nacional, Alejandro Finocchiaro, quien aseguró que "la realidad llegue a las aulas es un instrumento necesario para construir una de nuestras grandes falencias: la ciudadanía plena. Pero nunca alcanzaremos una sana convivencia democrática si no desmontamos la maquinaria adoctrinadora”. Y reiteró: “El adoctrinamiento es la escuela del odio”.

A su turno, el jefe de diputados del PRO, Cristian Ritondo, enfatizó en la consigna con la viñeta de Rep: “Sentar a los estudiantes en círculo y analizar: Yo odio; Tu odias; Él odia; Nosotros odiamos; Vosotros Odiais; EL GATILLA”.

Y apuntó contra el gobernador bonaerense: “Esto mandó @kicillofok como instructivo a las escuelas, que si no las tiene cerradas, las convierte en usinas de odio y militancia kirchnerista”.

Los legisladores nacionales y bonaerenses del PRO sacaron un comunicado en repudio del contenido del “manual”.

“Vemos con alarma expresiones, tanto de las máximas autoridades educativas provinciales como de la agrupación político-sindical que domina la estructura de la Dirección General de Cultura y Educación”, manifestaron.

Advierten que en el mismo se asocia “directa y aviesamente los supuestos discursos de odio con figuras de la oposición y sus espacios políticos, con los medios de comunicación críticos, con la Justicia. Una bajada de línea perfectamente articulada con el discurso elegido por el kirchnerismo”.