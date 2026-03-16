Caso Libra: revelan audios y chats del vínculo de Novelli con Javier y Karina Milei

Mauricio Novelli: Hola Roxana, ¿cómo estás? Soy Mauricio, el amigo de Kari y de Javi Milei. Nos conocimos ahí en tu hotel y después te volví a ver en La Rosada.

Roxana Cozzo Hotel Libertador: Hola Mauricio, ¿cómo estás?

Mauricio Novelli: ¿Muy bien y vos? Armaríamos un evento con Presidencia, o sea sería una convención tipo labitconf. Pero el pago sería por nuestra cuenta.

La agenda del Presidente

En el tercer chat es de Novelli con Mara Gorini, mano derecha de Karina Milei, y tuvo lugar después del Tech Forum, donde se observa que Novelli manejaba la agenda del Presidente en una reunión con empresarios del mundo crypto.

Mauricio Novellli: Sí, sería genial si entro primero yo

Mara Gorini: Sí, aún no nos autorizan a subir a los invitados. Ya deberíamos cortar, tenés la otra audiencia.

Mauricio Novelli: Sí, Javi sigue jajaja. Estoy intentando cortar

Mara Gorini: Ya estamos por bajar