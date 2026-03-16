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Caso Libra: revelan audios y chats del vínculo de Novelli con Javier y Karina Milei

Los audios y mensajes del empresario cripto Mauricio Novelli, incorporados al expediente de la causa Libra y difundidos en WiFi de A24, revelan intercambios de gestiones de eventos del presidente Javier Milei y con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Caso Libra: revelan audios y chats del vínculo de Novelli con Javier y Karina Milei

Audios y chats del empresario cripto Mauricio Novelli, incorporados al expediente de la causa Libra y revelados en el programa WiFi de A24, exponen intercambios que lo vinculan con el presidente Javier Milei y con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

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Las pruebas surgieron después del peritaje al celular de Mauricio Novelli y fueron reveladas en el programa de Wifi de A24.

El primer audio es de enero de 2024, a un mes de la asunción del Presidente, y se trata de una conversación entre Novelli y una empleada del Hotel Libertador llamada Roxana Cozzo con la intención de reservar el lugar para la realización del Tech Forum que encabezó el Presidente en octubre de ese año: "Roxana, te quería consultar por lo que hablamos la otra vez. Que nada, estamos con ganas de hacer un evento ahí con Kari para generar incentivo en la educación financiera, en la región y todo. Y bueno, pensamos en si se podía hacer ahí en el salón de eventos que tienen ustedes en el hotel, que aparte es un lugar que le gusta mucho a Javi, a Kari, ¿Cómo la ves? ¿Cómo podríamos hacer?".

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"El amigo de Kari y de Javier"

En otra conversación con Cozzo, esta vez por chat, Novelli dice ser amigo de Javier y de Karina Milei el 18 de enero de 2024:

Mauricio Novelli: Hola Roxana, ¿cómo estás? Soy Mauricio, el amigo de Kari y de Javi Milei. Nos conocimos ahí en tu hotel y después te volví a ver en La Rosada.

Roxana Cozzo Hotel Libertador: Hola Mauricio, ¿cómo estás?

Mauricio Novelli: ¿Muy bien y vos? Armaríamos un evento con Presidencia, o sea sería una convención tipo labitconf. Pero el pago sería por nuestra cuenta.

La agenda del Presidente

En el tercer chat es de Novelli con Mara Gorini, mano derecha de Karina Milei, y tuvo lugar después del Tech Forum, donde se observa que Novelli manejaba la agenda del Presidente en una reunión con empresarios del mundo crypto.

Mauricio Novellli: Sí, sería genial si entro primero yo

Mara Gorini: Sí, aún no nos autorizan a subir a los invitados. Ya deberíamos cortar, tenés la otra audiencia.

Mauricio Novelli: Sí, Javi sigue jajaja. Estoy intentando cortar

Mara Gorini: Ya estamos por bajar

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