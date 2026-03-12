En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Claudio Chiqui Tapia
AFA
Investigación

Causa AFA: Claudio Tapia declara ante la Justicia por la presunta retención indebida de aportes

El presidente del fútbol argentino deberá presentarse este jueves ante el juez Diego Amarante. La investigación apunta a presuntas irregularidades en la retención de impuestos y aportes previsionales.

Claudio Chiqui Tapia declara ante la Justicia por la causa de $19.300 millones en la AFA

Claudio "Chiqui" Tapia declara ante la Justicia por la causa de $19.300 millones en la AFA
Leé también Postergaron la indagatoria de Claudio "Chiqui" Tapia en la causa por presunta evasión en la AFA
Postergaron la indagatoria de Claudio Chiqui Tapia en la causa por presunta evasión en la AFA. 

La audiencia está prevista ante el juez Diego Amarante y se realizará un día después de que declarara el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, quien entregó un escrito como parte de la misma investigación judicial.

chiqui-tpia

El expediente busca determinar si existieron irregularidades en la retención y el pago de tributos vinculados al fútbol argentino, en una causa que también involucra a otros dirigentes de la entidad y que generó repercusiones tanto en el ámbito deportivo como en el político.

El dirigente llegó por la mañana al edificio judicial ubicado en Avenida de los Inmigrantes 1950, acompañado por su abogado defensor, Marcelo Rochetti, y se dirigió al segundo piso, donde funciona el juzgado en lo penal económico a cargo del juez Diego Amarante.

La citación judicial y la situación procesal

La defensa de Tapia había solicitado que se declarara la nulidad de la citación a indagatoria, aunque el planteo fue rechazado por el magistrado.

En el marco de la investigación, el juez Amarante dispuso además la prohibición de salida del país para Tapia y Toviggino. Sin embargo, posteriormente autorizó al titular de la AFA a viajar, en un contexto marcado por la cercanía del próximo Mundial.

CHIQUI TAPIA afa.jpg

La causa judicial apunta a determinar si hubo apropiación indebida de fondos correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social.

Según la investigación, el monto bajo análisis supera los $19.353 millones y corresponde a obligaciones que se habrían acumulado entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Claudio Chiqui Tapia AFA
Notas relacionadas
Monteoliva contó que el "Chiqui" Tapia llamó a Nahuel Gallo durante su vuelo a la Argentina
Chiqui Tapia lanzó el nuevo sistema de streaming de la AFA y se defendió de las críticas: "La verdad va a salir a la luz"
La Justicia rechazó el planteo de Claudio "Chiqui" Tapia y confirmó su indagatoria

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar