Causa AFA: Claudio Tapia declara ante la Justicia por la presunta retención indebida de aportes

El dirigente llegó por la mañana al edificio judicial ubicado en Avenida de los Inmigrantes 1950, acompañado por su abogado defensor, Marcelo Rochetti, y se dirigió al segundo piso, donde funciona el juzgado en lo penal económico a cargo del juez Diego Amarante.

La citación judicial y la situación procesal

La defensa de Tapia había solicitado que se declarara la nulidad de la citación a indagatoria, aunque el planteo fue rechazado por el magistrado.

En el marco de la investigación, el juez Amarante dispuso además la prohibición de salida del país para Tapia y Toviggino. Sin embargo, posteriormente autorizó al titular de la AFA a viajar, en un contexto marcado por la cercanía del próximo Mundial.

CHIQUI TAPIA afa.jpg

La causa judicial apunta a determinar si hubo apropiación indebida de fondos correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social.

Según la investigación, el monto bajo análisis supera los $19.353 millones y corresponde a obligaciones que se habrían acumulado entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.