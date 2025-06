Comisión Investigadora $Libra: la oposición propone cambiar el reglamento para destrabar su funcionamiento

Por la conformación de la Comisión, el oficialismo (y sus aliados) quedaron empatados en 14 con los opositores, por lo que se trabó la designación de las autoridades que deben impulsar el funcionamiento de la misma.

Empates y bloqueos reiterados

El funcionamiento de la comisión quedó paralizado desde su primera reunión, el pasado 30 de abril, por un empate 14 a 14 que se repitió el 10 de junio. En esa última sesión, coordinada por el secretario Parlamentario Adrián Pagán, se debatió una lista de citaciones para el 25 de junio que incluye a los hermanos Milei, pero nuevamente no se logró nombrar a las autoridades. Sin autoridades, no es posible avanzar en su funcionamiento.

Los firmantes del proyecto denuncian que "el oficialismo ha desplegado una estrategia sistemática y deliberada para impedir que dicha comisión cumpla con su objeto: investigar las responsabilidades políticas del presidente Javier Milei, la secretaria General Karina Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni y otros funcionarios".

Uno de los puntos más críticos señalados es la modificación en la integración de la comisión mediante la creación de interbloques afines al oficialismo. Según los diputados opositores, esto se hizo "con el fin exclusivo de igualar en número a quienes impulsamos la investigación".

Otras voces opositoras, como el radical Fernando Carbajal y la diputada Mónica Frade, plantearon además que se active la Comisión de Juicio Político como vía alternativa, aunque esta se encuentra paralizada por conflictos internos en La Libertad Avanza.

Reclamo por reglas claras y transparencia

Los bloques opositores sostienen que es urgente garantizar que una decisión tomada por mayoría en el recinto no sea anulada por maniobras obstruccionistas. "Este escenario no puede naturalizarse y no podemos permitir que una decisión adoptada por mayoría en el recinto sea desvirtuada por prácticas obstructivas que degradan el funcionamiento del sistema democrático", expresaron en los fundamentos del proyecto.

Para los impulsores, es necesario dotar a la comisión de una base reglamentaria sólida que le permita investigar con legitimidad y sin bloqueos. "La Cámara de Diputados debe realizar una investigación seria sobre el caso. Y para ello, necesita una Comisión Investigadora que, con legitimidad y un marco reglamentario sólido, pueda llevar adelante su tarea sin obstáculos ni bloqueos por parte del oficialismo", concluyeron.

El proyecto lleva las firmas de Maximiliano Ferraro (CC), Oscar Agost Carreño (EF), Danya Tavela (DpS), Sabrina Selva (UP), Mónica Frade (CC), Paula Penacca (UP), Nicolás Massot (EF), Pablo Carro (UP), Fernando Carbajal (DpS), Carolina Gaillard (UP), Carla Carrizo (DpS) y Julia Strada (UP).