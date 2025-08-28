En vivo Radio La Red
Política
Cristian Ritondo
Exclusivo A24

Cristian Ritondo, en A24: "Me comprometí con este Gobierno, confío en sus ideas"

El jefe del bloque del PRO en Diputados estuvo en A24 con Antonio Laje y cuestionó la falta de repudio de Axel Kicillof y del ministro de Seguridad bonaerense.

Exclusivo A24: Cristian Ritondo por la campaña en PBA y el presente del Gobierno

El jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, estuvo en A24 con Antonio Laje y cuestionó la falta de repudio de Axel Kicillof y del ministro de Seguridad bonaerense. También defendió la necesidad de hacer campaña y destacó la actuación de la Justicia frente a los casos de corrupción.

Leé también "Son discapacitados": la polémica frase de un candidato libertario sobre los agresores en la caravana con Milei
Graves incidentes en la caravana de La Libertad Avanza en Lomas de Zamora. (Foto:Reuters)

Ritondo se refirió a la agresión que sufrió la caravana presidencial en Lomas de Zamora: “Cuando hay una agresión de estas características con un acto presidencial, lo primero que llama la atención es que ni Kicillof ni el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires están repudiando el hecho y dando explicaciones”.

En ese sentido, recordó cómo actuó durante la campaña de 2017, cuando Cristina Fernández de Kirchner era candidata: “Yo me preocupaba personalmente, porque entendía que era una expresidenta y sabía el problema que nos podía ocasionar. Más allá de no compartir sus ideas, tenía el derecho a hacer campaña donde quisiera, y nosotros la responsabilidad institucional de protegerla”.

Ritondo denunció que el kirchnerismo “festejó” la agresión en el Congreso y lanzó una definición fuerte: “Esto es un ataque a la democracia, porque es el presidente de la Nación que eligieron la mayoría de los argentinos. Ellos creen que con la violencia se gana, pero la verdad es que una piedra no gana ningún debate”.

El legislador remarcó que la discusión en Buenos Aires debe ser “a fondo” sobre los problemas de gestión: “El debate no es a las piedras ni a la trompada. El debate es mucho más serio, es sobre seguridad, salud y educación. Y el kirchnerismo no se anima a darlo porque lo perdió”.

En otro tramo, señaló la importancia de la participación electoral:“Venimos de elecciones con poca gente votando, y si en Provincia de Buenos Aires la participación es baja, ganan los malos. Por eso es importante que el presidente se involucre en la campaña, porque acá se juegan muchas cosas”.

Finalmente, se refirió a los escándalos de corrupción y a la respuesta del oficialismo:“El primer día actuó la Justicia. Nadie del Gobierno atacó a los jueces o fiscales. Los funcionarios dieron respuestas, habló el Presidente, el jefe de Gabinete vino al Congreso. Eso marca una diferencia con el kirchnerismo, que siempre cuestionaba el accionar judicial”.

