Cristian Ritondo, en A24: "Me comprometí con este Gobierno, confío en sus ideas"

El legislador remarcó que la discusión en Buenos Aires debe ser “a fondo” sobre los problemas de gestión: “El debate no es a las piedras ni a la trompada. El debate es mucho más serio, es sobre seguridad, salud y educación. Y el kirchnerismo no se anima a darlo porque lo perdió”.

En otro tramo, señaló la importancia de la participación electoral:“Venimos de elecciones con poca gente votando, y si en Provincia de Buenos Aires la participación es baja, ganan los malos. Por eso es importante que el presidente se involucre en la campaña, porque acá se juegan muchas cosas”.

Finalmente, se refirió a los escándalos de corrupción y a la respuesta del oficialismo:“El primer día actuó la Justicia. Nadie del Gobierno atacó a los jueces o fiscales. Los funcionarios dieron respuestas, habló el Presidente, el jefe de Gabinete vino al Congreso. Eso marca una diferencia con el kirchnerismo, que siempre cuestionaba el accionar judicial”.