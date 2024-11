Cristina Kirchner encabeza un acto en Rosario para "defender" la salud pública

Esta es la segunda aparición pública de la ex vicepresidenta desde que asumió como presidenta del Partido Justicialista. El anuncio de la participación de Cristina fue realizado por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien comunicó a través de su cuenta en X (antes Twitter):

"Este sábado se celebra el 11° Encuentro Nacional de Salud en Rosario, y Cristina Kirchner será la encargada de liderar el acto central, donde junto a miles de trabajadores y trabajadoras del ámbito sanitario, discutirá los retos y el porvenir del Sistema Nacional Integrado de Salud".

CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER.jpg

Cristina Kirchner presentó un recurso de nulidad contra la resolución de la ANSES por su jubilación

Cristina Kirchner interpuso este viernes un recurso de nulidad ante la ANSES para reclamar su jubilación de privilegio, después de que el gobierno de Javier Milei dispusiera dar de baja ese beneficio para la ex mandataria. En el documento, de 36 páginas, su defensa argumenta por qué considera “ilegal y autoritario” que le hayan sacado los haberes mensuales.

El subsecretario de Prensa de Presidencia, Javier Lanari, publicó en sus redes sociales la presentación hecha por los abogados de Fernández de Kirchner ante el titular de ANSES, Mariano De los Heros.

En el recurso administrativo presentado por el abogado Facundo Fernández Pastor calificó la quita de las jubilaciones como un error material y argumentó que la resolución de ANSES "viola derechos y garantías consagrados en las leyes, la Constitución Nacional y la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

cristina-kirchner-declarara-el-miercoles-14-de-agosto-en-el-juicio-por-el-atentado-en-su-contra-foto-clarin-2EMUHMYGOFBYBIRJTV5SEHNNWM.avif

También manifestó que el hecho es un "acto de persecución con fines de venganza, hostigamiento y partidismo".

Además, solicitó la revocación de la resolución y la restitución de los haberes correspondientes a las asignaciones mensuales vitalicias retenidas, junto con los intereses acumulados hasta su efectivo pago.

Cristina Kirchner habló sobre la condena en la Causa Vialidad: "No me van a hacer arrepentir"

Por otro lado, el domingo pasado la expresidenta encabezó un acto en la Asociación Atlética Quimsa, en el marco del Día de la Militancia peronista, en lo que fue su primera actividad política en el interior del país tras ser proclamada presidenta del Partido Justicialista (PJ) y luego del fallo de la Cámara de Casación Penal que confirmó su condena en la causa Vialidad.

“Vengo a Santiago porque los quiero mucho”, dijo Cristina Kirchner al inicio del evento. Además, indicó que “a los peronistas le gusta la propiedad privada, pero para todos, no solo para los que tienen guita”. En otro momento del discurso, agregó: “Es de bien nacido ser agradecidos, aunque muchos por ahí se olvidan”.

Por entonces, Kirchner cuestionó a Javier Milei, luego de que su gestión le haya quitado la jubilación de privilegio: “Va solo a lugares donde hay millonarios, no se equivoca para ir a una universidad, un comedor o un sindicato. Siempre va donde son pocos y multimillonarios”. Asimismo, señaló que “el peronismo siempre llega para sanar”.

cristina kirchner4.avif

“A ver si alguno se cree que el presidente electo de Estados Unidos se parece a este (Milei). Por favor. Este aparece como un koala montado ahí, arriba, payasesco, humillante. Los argentinos no nos merecemos estas humillaciones, merecemos cosas mejores”, lanzó CFK.

Cristina recordó lo que hizo durante su gestión y la de Néstor Kirchner, donde se le pagó la deuda al FMI y se les dio el dinero a las personas que sufrieron el corralito en 2001. Asimismo, aseguró: “El castigo que me quieren imponer, el precio, en definitiva, es bastante poco. Estoy dispuesta a pagarlo, no me van a hacer arrepentir de nada de lo que hice”.

También hizo referencia al fallo de Casación Penal, que confirmó su pena a seis años de prisión: “Nunca soñé como militante política que iba a ser Presidenta de la República y que además iba a ser parte de un proyecto que desendeudó al país”, comenzó. Y agregó: “Lo hicimos, por eso el castigo que me quieren imponer, al lado de otros que sufrieron, quienes ya no están, quienes continúan desaparecidos. El precio es bastante poco y estoy dispuesta a pagarlo. No me van a hacer arrepentir de nada de lo que hice, de nada”.