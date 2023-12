El ajuste de Javier Milei comienza a tropezar con las primeras dificultades en la economía y en el orden público

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich no intervendrá si marchan por las veredas. Pero sus allegados aseguran que la Policía Federal actuará si restringen el ancho de la Avenida de Mayo o Rivadavia en el Congreso y si hay un pedido de la Ciudad de Buenos Aires.

El secretario de Bíoeconomía, Fernando Villela, tuvo que dar marcha atrás este lunes con las retenciones a 20 producciones de economías regionales porque se asfixiarían y revisarán otras cuatro. Primer triunfo de la Mesa de Enlace y de los sectores productivos. No se pudo avanzar y aún reclaman no subir a 31% las de derivados de la soja.

En el Congreso, el ajuste no pasa pero ayudarán con el "déficit cero"

Los bloques parlamentarios opositores en el Congreso, el PRO, la UCR, Cambio Federal, la Coalición Cívica, el peronismo y los provinciales, que tienen amplia mayoría frente a La Libertad Avanza, adelantaron que no sancionarán la eliminación de la movilidad jubilatoria, ni la restitución del impuesto a las ganancias que eliminaron Sergio Massa y Milei en octubre, ni las retenciones, ni las subas impositivas, ni la del impuesto PAIS ni las de tarifas.

El ajuste quedaría deshilachado, aunque en la oposición señalan que ayudarán a Milei a lograr el "déficit cero" en 2024 con el ajuste de otros gastos o la mejora de ingresos. Por ejemplo, el peronismo podría proponer a Milei la eliminación de regímenes de promoción y exenciones impositivas a diversos sectores empresariales, como el de Tierra del Fuego, que suponen un gasto tributario de 4,9% del PBI, o pérdida de ingresos.

La devaluación del 110% del martes último terminó de disparar los precios en el supermercado. Ahora, el nuevo secretario de Industria y Comercio, Pablo Vignes, imagina un plan de autocontrol de precios voluntarios de las cadenas. Con el modelo de las cadenas ChangoMás, Canasta Protegida, del empresario Francisco De Narváez, buscarían que otras cadenas definan canastas de "precios muy convenientes", pero sin controles compulsivos de precios.

Preocupa la baja incipiente de la imagen de Milei en las encuestas

Las primeras encuestas marcaron una incipiente baja en la imagen de Milei y una sensación de la mayoría de que el ajuste impactó más sobre la gente que sobre “la casta”. Un estudio de Circuitos detectó que el 46,9% no está de acuerdo con las medidas del ajuste y un 41% está de acuerdo. Un 12,1 no sabe o no contesta. Milei fue votado por el 56%.

También arroja que el 61% cree que los más afectados por las medidas son "los trabajadores", sólo el 14,4 la "casta", el 3,8% los grandes empresarios, y el 7,8 los pequeños y medianos empresarios. La percepción fue inversa al relato de Milei que dijo que el 60% impactó en la política y el 40% en los privados.

La casta tiene empleo: la nueva directora de la AFIP, Florencia Misrahi, designó como directora general de la Aduana a Rosana Lodovico, que fue recomendada por el director saliente Guillermo Michel, mano derecha del ex ministro de Economía y ex candidato Sergio Massa. Lodovico había sido designada por el funcionario de Massa.

AFIP.jpg

Toda la línea sucesoria de funcionarios aduaneros fue designada por Michel, que dijo en su despedida que Milei le ofreció quedarse. Los nuevos altos funcionarios del Estado nacional, ministros y secretarios, son massistas, kirchneristas o macristas, pero no parece haber una cantera de libertarios.

Entretelones de una renuncia y de los jóvenes "tiktokeros"

Los primeros efectos del ajuste dispararon también la renuncia del que iba a asumir como subsecretario de Medios, Eduardo Roust, y de su segundo, Juan Caruso. Es que la crisis en ciernes iba a ser administrada por los jóvenes expertos en redes sociales y en Tik Tok, dirigidos por el asesor presidencial en marketing político Santiago Caputo, sobrino del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo y del empresario Nicolás Caputo, amigo de Mauricio Macri.

Caputo y sus jóvenes valores intentaron imitar la estrategia del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en su guerra contra el ruso Vladimir Putin: colocar a Milei en “vivos” cortos en Tik Tok y redes sociales contando sus actividades para generar empatía en su pueblo.

De ese modo, se pretendía disociar del ajuste a la imagen del comandante Milei y que el peso sólo recaiga en el ministro y general Caputo, tío del estratega comunicacional. Fue asi como surgió el “vivo” del sorteo de Milei de su última dieta de diputado en el despacho presidencial, rodeado de jóvenes tiktokeros: Iñaki Gutiérrez y el cineasta Santiago Oria.

Caputo es el cerebro de ellos y Eugenia Rolon, novia de Iñaki, es otra de las grandes aportantes de ideas. Caputo designó como secretaria de Medios a Belen Stetller, socia de su consultora y experta en redes sociales, sin experiencia en medios.

La pelea entre los medios tradicionales y las redes sociales

Para fortalecer ese déficit mediático, Roust iba a secundarla llevado por otro socio de Caputo, Rodrígo Lugones, con quien se conocieron en cursos en el exterior. Roust recomendaba una política fuerte para los grandes medios de prensa.

Cuando Milei lo entrevistó por primera vez le preguntó: “Vamos a sacar la pauta publicitaria. ¿Qué te parece?”. Roust le contestó sorprendido: “Un suicidio”. El Estado nacional necesita informar a la población de campañas de vacunación, de salud, de pago de sueldos o de jubilaciones.

Stetller y Caputo sólo se concentran en redes, donde sí mantendrán inversiones publicitarias. La asunción de los ministros el 10 de diciembre no fue transmitida a los grandes medios porque Iñaki Gutiérrez la transmitió por Tik Tok. Privaron así a millones de argentinos de ver uno de los actos institucionales más importantes de la jornada. Para disimular el error, luego suspendieron la transmisión de la gala del Teatro Colón. Iñaki suele hacer esas travesuras.

Una frase que dejó sorpresa y que aventura una crisis colosal

“No se puede dejar de transmitir un acto institucional que está regido por la Constitución y transmitirlo por una red personal que se suele monetizar”, dijo un funcionario oficial de planta permanente a A24.com. “Un acto de gobierno no es una campaña política. Milei ya es Presidente. No puede estar saludando como un león por Tik Tok”, señaló otro.

Cunde el malestar por las nuevas formas de comunicar. Belén Stetller reunió a un grupo de voceros el viernes último para ordenar la comunicación institucional del Gobierno. Muchos se quejan de que no podían contestar consultas periodísticas porque no les bajaban la información mínima para la prensa. Incluso, el vocero presidencial, Manuel Adorni, muchas veces no puede dar detalles de actos oficiales o medidas que se comunican.

En aquella reunión ordenadora, Stetller dijo una frase que dejó mudos a sus subalternos: “Tenemos que ordenar la comunicación porque vamos a vivir una crisis de la que nunca hayan tenido memoria”.

Nerviosismo en el Presidente y entre los ministros

El nerviosismo cunde entre el Presidente y los ministros. En la reunión de gabinete del martes último Milei zamarreó a sus ministros. “No me informan nada. No hacen la auditoría de lo que encontraron, hay que mostrar la herencia. No tenemos todavía los proyectos de ley, no hay proyectos”, exclamó. Hubo ministros que quedaron atónitos.

Muchos comienzan a quejarse por lo bajo de que no conviene hacer reuniones de gabinete todos los días: no se avanza de un día a otro. Tradicionalmente eran cada semana o cada 15 días en otros gobiernos.

Caputo es el ministro de Economía, pero el ex presidente del Banco Central Federico Sturzzeneger, aún sin cargo formal, es el ideólogo del ajuste, la reforma tributaria y la desregulación de más de 300 regulaciones y 4200 leyes. Será un conjunto de proyectos de leyes, ahora llamadas “combis” y no “ómnibus”, y un DNU gigantesco. Pero hasta este lunes no había novedades acerca de cuándo viajarán al Congreso esos proyectos.

Si marchan por la vereda, no habrá intervención policial, si bajan a la calle sí

Piquetes-9dejulio-2-Telam.JPG

“En ese caso, van a custodiar la Plaza Congreso y todo el trayecto”, dijo a A24.com un allegado a Bullrich. “Si van por la vereda no vamos a intervenir. Si restringen el ancho de la calle, sí. Pero tiene que haber un pedido de CABA o un acuerdo, porque si no las fuerzas federales no pueden meterse en Capital”, dijo un funcionario de Bullrich. Será la prueba de fuego del “protocolo antipiquetes”.

Belliboni señaló que la marcha será “caminando” en movimiento y no con cortes de calles. No calificaría como piquete. “No aplica el protocolo”, dijo a A24.com. “El principal perjuicio nuestro es el congelamiento del plan Potenciar Trabajo, en medio de una inflación feroz y no entregan alimentos ni navideños. Además, no pagaron el aguinaldo”, dijo Belliboni en pie de guerra.

El anuncio de Pettovello, de difícil aplicación en la práctica

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, demoró horas para grabar el anuncio de tres minutos de este lunes para quitarles el plan social a los piqueteros que corten rutas o calles y eliminar la intermediación. “Es de muy dificil casi imposible aplicación. No se pueden usar las cámaras para reconocimiento facial, porque hay una violación al derecho a la intimidad de las personas”, dijo un funcionario a A24.com.

“En la práctica no hay forma que se le quite al plan al que corta, a menos que hicieran un sistema policíaco en que les pidieran DNI o reconocimiento facial. Por eso ella dice ‘no van a tener diálogo con Capital Humano’”, señaló un dirigente que la conoce de cerca a la ministra.

Pettovello dijo que las organizaciones ya no podrán extorsionar a sus afiliados con la presencialidad en las marchas a los piqueteros para quitarles el plan ni deberán llevar a sus hijos a las marchas. Y que si les quitan el plan tienen una línea 134 para denunciarlo. Es decir, el Gobierno tiene potestad de mantener el plan, no de sacarlo, al que viola el artículo 194 del Código Penal, que prohíbe interrumpir vías terrestres, aéreas o marítimas.

Ese artículo castiga con dos meses a dos años de prisión al que lo viola, no ordena nada acerca de eliminar los subsidios. Tampoco podría hacerlo un DNU porque sería arbitrario. No hay norma administrativa que lo avale.

Analizan asignar trabajos en municipios a los beneficiarios de planes

“Aun reconociéndolos es difícil tomar la decisión de no pagarles. Eso es más un mensaje político potente que una realidad”, agregó esa fuente de la intimidad de Pettovello. El secretario de Niñez y Familia, Pablo De la Torre, tiene una embrionaria idea de asignarle trabajos a los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo en tareas de los municipios. Pettovello no tiene planes ni siquiera embrionarios para ese conflicto.

Pero tendrá un chalet en la residencia presidencial de Olivos, junto con Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, y Santiago Caputo, la mano derecha y "arquitecto" del triunfo electoral. Cuando se termine el espacio para los cuatro perros de Milei habrá mudanza, en pocos días.

En enero y febrero harían un reempadronamiento de los planes sociales con los funcionarios de la línea de carrera del Ministerio. Pero antes tienen que definir qué funcionarios quedan y quiénes no en la cartera. Es decir, reempadronar los empleados. Para antes de julio próximo no habrá avances. Se pensó incluso en auditorías externas para redefinir el capital humano del Ministerio de Capital Humano.