El editorial de Baby Etchecopar: "Cabeceá, Alberto!!!"

"Pero la culpa no es de él, es el típico jugador que no sabe jugar, que no es crack, nunca agarró una pelota, y lo pusieron de diez porque murió Maradona. Está pasando un momento terrible porque el pobre hace todo lo que puede".

"Tenemos un presidente que no es crack. Los únicos crack fueron Alfonsín y Menem. Tuvimos a Kirchner que fue inescrupuloso, Cristina también, no tuvieron nada de líderes".

"Ahora están con el tema del Fondo tapando un montón de cosas. Se pague o no se pague vamos a estar mal, pero lo que no se paga en Argentina es la deuda de moral, la falta de justicia y de respeto".

"Antes de empezar a hablar de las escuchas de Macri, hay que empezar a hablar de cómo se reparó el submarino. ¿Qué taparon con la explosión? Nunca dijeron cómo lo repararon, ¿tenemos garantía de eso? ¿Por qué no se pusieron nuevas baterías?".

"Empiecen a correr la voz y a preguntar cuánto se gastaron en el submarino, si lo repararon a cero. ¿Qué negocio hay detrás de todo eso?".

"A lo mejor, un presidente de la Nación necesite investigar lo que pasó, porque a lo mejor alguno sabe algo. Nunca nos preguntamos, el tema se hundió".

Mirá el editorial completo de Baby Etchecopar