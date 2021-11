El editorial de Baby Etchecopar: "El día del cacique"

"Le dije 'venite a Radio 10'. Y me dice '¿pero te dejan hablar?, porque él era macrista, era amarillo hasta el culo". "Le dije 'venite a Radio 10'. Y me dice '¿pero te dejan hablar?, porque él era macrista, era amarillo hasta el culo".

"Desde que lo llevé y lo presenté empezó a tejer para pedir mi horario. Es más, Carlos Infante me llama y me dice 'ojo que este alcahuete anda con Fabián De Sousa todo el día pidiendo tu horario porque se hizo ultra K para laburar'".

"Y en diciembre entré a la oficina y les dije 'si me van a rajar, diganmelo y me voy a otra radio'. Me dijeron que en marzo o abril no iban a meter al forro este porque estaba chuándole el culo todo el día a los dueños para que lo metan. Y cuanto más alcahuete sos en los medios de Cristóbal López...".

"Me rajaron para poner a un alcahuete".

"Para ocupar mi lugar en la radio, que estábamos primeros, el boludo este la puso cuarta o quinta. El hecho es que es un mal compañero, es una lacra, y tiene una ambigüedad en su vida que tendría que abrir el closet para quedarse más tranquilo y no joder tanto".

