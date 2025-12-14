El jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció este domingo que el Gobierno nacional lanzará a partir del lunes una licitación para dar paso a la concesión de Tecnópolis.
Así lo anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien remarcó que el predio “pasará a funcionar bajo un esquema de inversión privada”.
El Gobierno lanzará una licitación para avanzar con la concesión de Tecnópolis
El jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció este domingo que el Gobierno nacional lanzará a partir del lunes una licitación para dar paso a la concesión de Tecnópolis.
“El predio (históricamente deficitario bajo la administración kirchnerista) pasará a funcionar bajo un esquema de inversión privada: nunca más será una carga para los bolsillos de los argentinos“, detalló a través de un posteo en la red social X.
A diferencia de una privatización, la concesión no implica la venta del activo. El contrato fija la duración del vínculo, las obligaciones del concesionario, los parámetros de inversión y los mecanismos de control estatal. Una vez finalizado el período acordado, el predio vuelve a la órbita pública.
Este esquema ya se aplica en distintos ámbitos, como autopistas con peaje, aeropuertos, terminales de transporte y algunos espacios públicos concesionados.
Tecnópolis fue concebido en 2010, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, como una gran muestra para celebrar el Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Tras una postergación inicial por problemas de infraestructura y plazos, el parque abrió sus puertas en julio de 2011 sobre terrenos del Estado nacional que hasta entonces se encontraban subutilizados. Desde su inauguración, se presentó como un espacio de acceso gratuito orientado a la divulgación científica, tecnológica y cultural.
Durante sus primeros años, Tecnópolis ofreció exposiciones interactivas, pabellones dedicados a la ciencia, la industria, la energía y el espacio, además de propuestas vinculadas al arte, la cultura y la educación. También fue escenario de recitales multitudinarios y actividades recreativas para escuelas y familias. En ese período, el Gobierno destacó la masividad del evento y su rol como herramienta de inclusión y difusión del conocimiento.
La gestión y el financiamiento del predio quedaron siempre bajo la órbita del Estado nacional, primero a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología y luego mediante distintos organismos, según el período político. Con el correr de los años, Tecnópolis se convirtió en un tema de debate recurrente: mientras sus defensores subrayaron su valor simbólico y educativo, sus detractores cuestionaron la falta de sustentabilidad económica y el uso del espacio con fines políticos o partidarios.