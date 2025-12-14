El Gobierno lanzará una licitación para avanzar con la concesión de Tecnópolis

Tecnópolis fue concebido en 2010, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, como una gran muestra para celebrar el Bicentenario de la Revolución de Mayo.

Tras una postergación inicial por problemas de infraestructura y plazos, el parque abrió sus puertas en julio de 2011 sobre terrenos del Estado nacional que hasta entonces se encontraban subutilizados. Desde su inauguración, se presentó como un espacio de acceso gratuito orientado a la divulgación científica, tecnológica y cultural.

Durante sus primeros años, Tecnópolis ofreció exposiciones interactivas, pabellones dedicados a la ciencia, la industria, la energía y el espacio, además de propuestas vinculadas al arte, la cultura y la educación. También fue escenario de recitales multitudinarios y actividades recreativas para escuelas y familias. En ese período, el Gobierno destacó la masividad del evento y su rol como herramienta de inclusión y difusión del conocimiento.

La gestión y el financiamiento del predio quedaron siempre bajo la órbita del Estado nacional, primero a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología y luego mediante distintos organismos, según el período político. Con el correr de los años, Tecnópolis se convirtió en un tema de debate recurrente: mientras sus defensores subrayaron su valor simbólico y educativo, sus detractores cuestionaron la falta de sustentabilidad económica y el uso del espacio con fines políticos o partidarios.