El secretario del Tesoro de EE.UU. confirmó que analizan brindar respaldo económico a Argentina y a Milei

Para algunos analistas, la situación encuentra pocos antecedentes. Se mencionan casos como el de México en 1995, durante el llamado “efecto tequila”, cuando Estados Unidos salió al rescate de la economía mexicana para evitar un colapso regional.

Qué opciones se barajan

El comunicado del Tesoro dejó en claro que existen diferentes alternativas para la asistencia a la Argentina:

Swap de monedas : un acuerdo de intercambio que permitiría al Banco Central argentino contar con divisas frescas en caso de tensiones cambiarias.

: un acuerdo de intercambio que permitiría al Banco Central argentino contar con divisas frescas en caso de tensiones cambiarias. Compra directa de dólares : intervención en el mercado para proveer liquidez inmediata.

: intervención en el mercado para proveer liquidez inmediata. Compra de deuda soberana en dólares: lo que daría aire al financiamiento del Estado y bajaría el riesgo país.

En todos los casos, se trata de herramientas incluidas en el Fondo de Estabilización Cambiaria, un instrumento del Tesoro estadounidense creado en 1934 que permite operaciones rápidas y de amplio alcance en situaciones de crisis.

La lectura política

El anuncio fue celebrado por el Gobierno argentino como un espaldarazo clave en medio de la tormenta económica. “Enorme agradecimiento a Scott Bessent y al presidente Donald Trump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo”, expresó el presidente Javier Milei en sus redes sociales.

El mandatario insistió en que “los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos” y adelantó que la cumbre en Nueva York será la oportunidad para “reafirmar y agradecer el mensaje inusual del Tesoro norteamericano”.

El rol de Donald Trump

La foto más esperada del viaje será la del encuentro entre Javier Milei y Donald Trump. El presidente argentino busca consolidar una alianza política y estratégica con la Casa Blanca, en un momento donde necesita no solo respaldo económico sino también legitimidad internacional.

Si bien aún no está confirmado si se tratará de una cumbre bilateral formal o de un breve encuentro en los pasillos de la Asamblea General de la ONU, en Balcarce 50 destacan que “la foto con Trump es tan importante como el acuerdo”.

El componente electoral

El anuncio del Tesoro estadounidense llega en un momento particularmente sensible para la Argentina: a pocas semanas de las elecciones legislativas.

En este sentido, algunos dirigentes opositores cuestionaron que el Gobierno busque “usar el respaldo externo como herramienta electoral”, mientras que desde el oficialismo defendieron la medida como una “garantía de estabilidad” que beneficiará a toda la sociedad, sin importar el calendario político.

El antecedente mexicano y el efecto regional

El apoyo de Estados Unidos a economías en crisis no es nuevo. El caso de México en 1995 es recordado como un ejemplo de cómo una intervención rápida del Tesoro pudo evitar un colapso con efectos en toda América Latina.

Para algunos especialistas, la Argentina podría convertirse en un nuevo ejemplo de “rescate preventivo”, que no solo apunta a evitar una crisis local, sino a proteger la estabilidad regional.