Elecciones en Corrientes: cerraron los comicios y comienza el conteo de votos

- Gobernador y vicegobernador.
- 5 senadores provinciales y 15 diputados.
- Intendentes y concejales en 74 municipios, incluyendo Goya, Paso de los Libres y Mercedes.
¿Quiénes fueron los principales candidatos?
- Vamos Corrientes: Juan Pablo Valdés - Néstor Braillard Poccard.
- Encuentro por Corrientes - ECO: Ricardo Colombi - Martín Barrionuevo.
- La Libertad Avanza: Claudio Almirón - Evelyn Karsten.
- Limpiar Corrientes: Martín Ascúa - César Lezcano.
- Cambiá Corrientes: Sonia López - Raúl Dal Lago.
- Partido De la Esperanza: Adriana Vega - Andrés Barboza.
- Partido Ahora: Carlos Romero - Ana Casaro Quiñones.
Si ninguna fórmula alcanza el 45% de los votos válidos o el 40% con una diferencia mayor al 10% respecto del segundo, se convocará a balotaje el 21 de septiembre.
Noticia en desarrollo...