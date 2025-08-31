En vivo Radio La Red
Política
Elecciones 2025
Corrientes
Comicios

Elecciones en Corrientes: el oficialismo de Valdés se adjudica el triunfo y el peronismo quiere entrar a la segunda vuelta

Se define al sucesor de Gustavo Valdés y hay mucha expectativa por conocer los primeros resultados.

Las elecciones provinciales en Corrientes cerraron este domingo a las 18 horas con una participación que superó el 60% del padrón en la capital, según informó el presidente de la Junta Electoral, Gustavo Sánchez Mariño. La jornada se desarrolló con normalidad y sin incidentes relevantes.

¿Quién ganó en Corrientes?

Hasta el momento, no hay resultados oficiales confirmados. La Junta Electoral de la Provincia informó que los primeros datos estarán disponibles a partir de las 21 horas en el sitio oficial pero todavía no hay escrutinios provisorios.

Los primeros telegramas suelen llegar desde localidades del interior con menor cantidad de votantes, mientras que los datos de la capital -que concentra el 33% del padrón- se procesan más tarde por el volumen de mesas.

Elecciones: ¿qué se votó en Corrientes?

Los más de 950.000 electores habilitados eligieron:

  • Gobernador y vicegobernador.
  • 5 senadores provinciales y 15 diputados.
  • Intendentes y concejales en 74 municipios, incluyendo Goya, Paso de los Libres y Mercedes.

¿Quiénes fueron los principales candidatos?

  • Vamos Corrientes: Juan Pablo Valdés - Néstor Braillard Poccard.
  • Encuentro por Corrientes - ECO: Ricardo Colombi - Martín Barrionuevo.
  • La Libertad Avanza: Claudio Almirón - Evelyn Karsten.
  • Limpiar Corrientes: Martín Ascúa - César Lezcano.
  • Cambiá Corrientes: Sonia López - Raúl Dal Lago.
  • Partido De la Esperanza: Adriana Vega - Andrés Barboza.
  • Partido Ahora: Carlos Romero - Ana Casaro Quiñones.

Si ninguna fórmula alcanza el 45% de los votos válidos o el 40% con una diferencia mayor al 10% respecto del segundo, se convocará a balotaje el 21 de septiembre.

Noticia en desarrollo...

