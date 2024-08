Elisa Carrió opinó sobre el ex presidente: "Alberto Fernández va a ser condenado"

Para la abogada, Fernández va a ser "condenado" y puso en duda la relación que tenía con Yanez, antes de asumir el 10 de diciembre de 2019: "Ni siquiera se sabía si era su mujer cuando llegó a la presidencia. Se hablaba que había otras postulantes".

Además, Carrió cargó contra Néstor Kirchner: "Kirchner golpeaba a sus funcionarios. ¿Eso no es violencia? Aunque no sea de género. Le pegaban a los funcionarios, está en todos los diarios. No hay constancia pública, pero yo sí he visto cosas de las que no voy a hablar".

Consultada en declaraciones radiales sobre el kirchnerismo y su reacción frente al caso Fernández-Yañez, dijo: "Esta es la forma que quieren exorcizar a Cristina".

HQUA2NAY4RDL5HSWTO7HIXOVSU.avif La ex primera dama, Fabiola Yañez, junto al ex presidente, Alberto Fernández. (Foto: archivo)

Elisa Carrió y el uso violento de la palabra

Con respecto al uso violento de la palabra dijo que “el lenguaje presidencial, tan brutal, chabacano, grosero y de una cultura banal, muy primitiva, está infectando a grandes masas de la población y habilita la violencia discursiva que ya existe”.

Y lo relacionó con la ex vicepresidenta, Cristina Kirchner: “Ya ella tenía un mensaje violento y creó una grieta, pero Milei creó otra nueva, ya que en su discurso encarna broncas, resentimientos, pero no los resuelve”, reflexionó la ex legisladora.