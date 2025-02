En la Libertad Avanza creen que la ruputura con Jorge Macri en Ciudad es irreversible y le reprochan su "agenda woke"

La inminente ruptura quedó en evidencia ante los duros cruces que volvieron a protagonizar este martes la delegada porteña de Karina Milei en LLA, Pilar Ramírez, y de una alta fuente de la Casa Rosada, que admitió que ya no comparten agenda con el PRO de la Ciudad, en medio de la polémica entre Nación y el Gobierno de Jorge Macri, entre acusaciones cruzadas por la fuga de presos, el traspaso de la justicia y la inseguridad.

Desde el bloque libertario calificaron a la Ciudad como “un desastre” en materia de seguridad y se agrandan las diferencias con duras críticas ante lo que Ramírez calificó como un "impuestazo criminal a las patentes" una supuesta medida tomada por Jorge Macri.

"Presos sueltos por la Ciudad, inseguridad descontrolada y ahora UN IMPUESTAZO CRIMINAL A LAS PATENTES. ¡El Gobierno de la Ciudad sigue metiéndole la mano en el bolsillo a los porteños para tapar su ineficiencia!", posteó este martes Pilar Ramírez, la jefa de LLA en la Ciudad horas después de pedir una sesión en la Legislatura porteña para pedir informes al ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff que responsabilizó a la nación por la fuga de presos en comisarías porteñas.

En la Casa Rosada ya habían anticipado la inminente ruptura política con el gobierno de la Ciudad; marcan, sin embargo, diferencias con otros sectores del PRO a los que cerca de Milei tienen la esperanza de cooptar y generar una fuga masiva hacia las filas de La Libertad Avanza en las próximas elecciones legislativas nacionales.

"Llama la atención el nivel de desconocimiento de Waldo Wolff. Se quieren sacar un problema de encima. Deberían aceptar las responsabilidades propias. ¿Qué estuvieron haciendo en los últimos 20 años? ¿Inauguraron veterinarias públicas?", ironizaron en Casa Rosada.

Desde Nación salieron a señalar que "la Ciudad debería aceptar el traspaso completo de la Justicia nacional" mientras se discute entre ambas jurisdicciones la definición de lo que es un juzgado superior.

"No tenemos vínculo con el PRO porteño. No compartimos agenda ni diálogo con ellos.; tenemos agendas distintas. Ello siguen en la lógica de la expansión del gasto público y progresismo de la agenda woke", señalan en Casa Rosada.

Mientras Mauricio Macri busca frenar la sangría del partido amarillo y mantener su liderazgo ante versiones de fugas masivas a LLA, en la Casa Rosada destacaron en las últimas horas que el expresidente se diferenció de su primo en CABA que cuestionó la agenda antifeminista de Milei.

En los últimos años, estudios internacionales comenzaron a advertir sobre los riesgos para la salud que implicaban los tratamientos de bloqueo de la pubertad y hormonas cruzadas en menores de edad. Estas advertencias coincidieron con un crecimiento desproporcionado de la demanda… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) February 7, 2025

"Mauricio se dio cuenta de que el PRO no es el partido que creó. Se dio cuenta de que el partido que creó no piensa como a él le gustaría que piense", señaló una fuente de la Casa Rosada que, a su vez, destacó como acertada la crítica lanzada por la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich.

Se referían a un posteo de la ministra Bullrich que le respondió esta semana a Waldo Wolff cuando el ministro de Seguridad porteño responsabilizó al Gobierno nacional por la fuga y superpoblación de detenidos en comisarías porteñas y la necesidad de construcción de nuevas y más seguras cárceles.

Ministro @WolffWaldo, si la Policía de la Ciudad detiene a estos delincuentes por delitos comunes, NO FEDERALES, y además ya firmaron un convenio para la transferencia de los detenidos a la Ciudad, ¿por qué, en lugar de evitar que se les fuguen una y otra vez, tiene el… pic.twitter.com/y676IkQGC1 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 10, 2025

Mientras tanto, Karina Milei como presidenta del partido del Gobierno, LLA a nivel nacional, continuó con la campaña de afiliación partidaria y se mostró en distintos actos en territorio porteño.

La Libertad Avanza en la Ciudad, aunque algunos no quieran. pic.twitter.com/E0dpEH2Oi4 — La Libertad Avanza CABA (@LLA_CABA) February 2, 2025

"Excelente Jornada de afiliación de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias Karina Milei por acompañar a la gente, por escucharlos, por todo tu trabajo en esta batalla. Seguiremos consolidando al partido en cada territorio. VAMOS A LLEVAR LA LIBERTAD A CADA RINCÓN DEL PAÍS", dijo la hermana del presidente en la red X.

La polémica entre Nación y el Gobierno porteño recrudeció luego de que trascendiera la intención del expresidente Mauricio Macri de postularse como candidato a legislador por el PRO de la Ciudad y de que el jefe de Gobierno porteño anunciara el desdoblamiento de las elecciones de la Ciudad de las nacionales, algo que cayó mal en las filas de Milei.

“No sé si va a ser candidato en la Ciudad o no, porque por ahí es candidato de un acuerdo. Sería un excelente candidato, Mauricio Macri. No lo decido yo, es un acuerdo político de partidos”, dijo semanas atrás el jefe de Gabinete de Milei, Guillermo Francos, mientras en la Casa Rosada dejaban trascender que el diálogo por una alianza electoral estaba cortado.

Francos en ese momento agregó: “Mauricio Macri me parece una excelente personalidad política. Si quiere ser candidato me parece bien, no lo objetaría nunca”.

Paralelamente, la mesa política que delegó Milei para el armado electoral, trabaja en un marco de total hermetismo, empezando por Karina Milei, Santiago Caputo, el referente bonaerense, Sebastián Pareja, y los laderos de la hermana del presidente, Martín y Lule Menem, a los que se sumaron Patricia Bullrich y Francos, buscando aliados entre gobernadores, legisladores e intendentes del PRO para pasarlos a las filas de LLA.