Federico "Fred" Machado habló luego de confirmarse su extradición: "Sólo le tengo miedo a Dios"

“Yo quería el bien para Argentina, un país que dejé a los 18 años por eso ayudé a Espert, una vez que me lo presentan yo le dije que quería cambiar la realidad de Guatemala y me dijo que se quería meter en política y pensé que tenía una estructura más grande de la que tenía”, sostuvo Machado.

Embed FRED MACHADO EN EXCLUSIVA EN PASTOR 910 pic.twitter.com/l8ty7kpdnl — Radio La Red - AM 910 (@radiolared) October 7, 2025

Machado dijo que es inocente de las acusaciones de narcotráfico

“Cuando hacen campaña, los políticos sacan plata de abajo de las piedras y yo quería ayudarme”, comentó y destacó que “estoy con todos mis perros y no estoy en una estancia, es una casa normal”.

“Me duele mucho la mentira, Espert creo que se asustó, obviamente es una noticia que me cae mal”, reconoció Machado y que sus abogados “están hablando en EEUU y la justicia norteamericana va a bajar esos cargos de narco, qué pasa si me sacan esos cargos ¿qué van a decir?”, dijo.

Machado, que se encontraba cumpliendo arresto domiciliario en su casa de Viedma, ahora será trasladado por la Policía Federal a una unidad penitenciaria federal en esa ciudad, a la espera de la extradición a suelo norteamericano. “Sólo le tengo miedo a Dios, como dijo Cristina Kirchner y Menem”, indicó para cerrar la nota, minutos antes de ser sorprendido por los policías y negó vínculos con el kirchnerismo. “Al final del día no será el ruido de tus enemigos el que escucharás, sino el silencio de tus amigos”, concluyó con la frase de Martin Luther King.