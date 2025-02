Francos se sumó a las críticas contra Santiago Caputo por haber interrumpido la entrevista a Milei

En esa línea, consideró: "Cuando uno mira la causa de la interrupción, uno dice 'cuál es el sentido', pero de todas maneras me parece que Santiago Caputo ha aprendido una lección y es que nadie es superpoderoso, que todas las cosas tienen sus límites. El Presidente se lo ha marcado".

Tras ello el jefe de Gabinete indicó que Caputo se “equivocó” y que tuvo una “falta de criterio” cuando paró la entrevista. “Lo que había dicho el Presidente no generaba complicación de ningún tipo, eso de que iba a consultar al ministro de Justicia [por Mariano Cúneo Libarona]. Es lógico de que lo consulte, más allá de que no pueda ser su abogado personal, pero una consulta a quien es su hombre de confianza en temas de la Justicia no tiene absolutamente nada de malo”, expresó Francos.

“Me parece que fue un exceso de intentar ser prudente en ese momento; interrumpió un programa y ni el Presidente ni el conductor del programa tenían nada que ver. No me parece un tema grave”, opinó.

Francos y su apoyo al gobierno

En declaraciones, Francos aseguró que “vamos a llegar a las elecciones con los argentinos mirando con mucho optimismo el futuro”, y dijo: “además vamos a terminar siendo campeones del crecimiento, porque la economía que estaba destruida crece a pasos agigantados”.

“Tenemos este último mes de enero un superávit primario de 2.500 millones de pesos y un superávit financiero de 600 millones. Estamos demostrando que el país se puede conducir gastando mucho menos. Suprimiendo organismos improductivos, personal que no hacía nada y designaciones políticas”, agregó.

Asimismo, explicó que el caso de la criptomoneda $LIBRA “para nosotros es un tema terminado”, y consultado sobre si pondría “las manos en el fuego” por el Presidente, como afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, Francos respondió: “Sí, y por Karina Milei también”.

“En términos políticos, para nosotros el tema está terminado y aclarado. Sin ningún problema, pongo las manos en el fuego por ambos” dijo en alusión al Presidente y a la secretaria General de la Presidencia.

Recordó que “el Presidente expresó que iba a constituir una comisión investigadora interna”, y destacó que “cuando uno no tiene nada que ocultar, lo mejor es que se investigue a fondo todo”.

Consideró luego que es caso de $LIBRA “internacionalmente no va a tener impacto, todo va a seguir por los carriles positivos que venía siguiendo la economía argentina”, aunque reconoció que “internamente por supuesto va a tener repercusiones políticas”.

Entre ellas, mencionó que “el bloque de Unión por la Patria va a plantear seguramente cuestiones de privilegio, comisiones investigadoras, juicio político, sin ningún reparo, y sin tener en cuenta que sus gobiernos han sido los campeones de la corrupción en la Argentina”

“Por un incidente que el Presidente explicó con toda claridad y que trató de rectificar a las pocas horas de que sucedió, se generan todo este tipo de acciones para sacar un rédito político. Bueno, son las reglas de la política”, señaló.