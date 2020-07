"El Gobierno está frágil y prematuramente envejecido, no es ni bueno ni malo es insustancial", afirmó Asís

Jorge Asís en Animales Sueltos, por América.

Durante su mano a mano con Luis Novaresio, en Animales Sueltos, Jorge Asís analizó la realidad política nacional y evaluó que "el Gobierno está frágil y prematuramente envejecido, no es ni bueno ni malo, es insustancial", al tiempo que señaló que Cristina Kirchner y Mauricio Macri "son los personajes más importantes de la política argentina".

"Al Gobierno lo veo frágil y prematuramente envejecido. Si el ministro Rossi dice que hay que bancar a Alberto es porque hay un problema con Alberto. Todos se entretienen con si la culpa es de la Dra. o de Alberto, pero en realidad algo le pasa a este muchacho. Me parece que los últimos días fueron en retroceso y no solo en las encuestas. Cuando hay un gobierno frágil y prematuramente envejecido se le anima cualquiera, se le animó hasta el club político que es la carta abierta del macrismo, con algunos peronistas reciclados. Cuál es el problema de Alberto, la pifiaron (con Vicentin), pero la manera en que se arrepienten es peor".

"El acto (del 9 de Julio) fue un simulacro de capitalismo, que está bien como expresión de voluntad, pero después no hubo ninguna reunión. Pero vuelve la Dra. con un tuit y Macri con un viaje a Paraguay y te demuestran que son los personajes más importantes de la política argentina. Macri fue arreglar algunos temas que tienen que ver con empresas del grupo, que tienen algún grado de complejidad pero que son temas personales. El viaje no tuvo nada que ver con la FIFA".

"¿Te parece que la Sra Bonafini dice lo que dijo porque la Dra. le dijo?Lo que diga Bonafini en este gobierno es como lo que podía decir Carrió con Macri. Lo que molestó del ataque fue la defensa del presidente, porque fue muy educada y algunos de los Sres. les hubiera gustado que el Presidente los defendiera de otra manera. Tanto Alberto como la Dra. están impacientes y cansados, ella está disconforme con algunos espacios del gobierno y con el 'no pasa nada'. Acá se sospecha, con muchos fundamentos, que el año próximo Argentina va a tener una gran reactivación, para eso tenés que pasar una temporada en el infierno y bancarte la caída. Tenes que armar un esquema post pandemia y en eso están trabajando Massa, Máximo Kirchner y Wado De Pedro; y hay algunas reuniones con empresarios que trascienden. Estas reuniones con dirigentes de la oposición fueron una reunión de consorcio, donde no se dijo nada interesante; y algunos pensaron que cuando Alberto salió a defender a su vicepresidenta, pero pareció que el destinatario del mensaje era Máximo. Lo más serio ahora es que van a hacer una moratoria, que les va a convenir a todos, habrá quizá un blanqueo y después no hay mucha más osadía en materia de creación".

"Lo van a extrañar a Canicoba Corral, al margen del caso, quizás se ensañaron excesivamente con el tipo, no estoy en condiciones de decir qué juez es corrupto. Todos somos cuestionables. Todas estas denuncias de corrupción, en algún momento le hacen daño a la Argentina, porque algunos hacen campañas políticas de la denuncia. Es una ilusión pensar que alguien puede asegurarse la impunidad, acá lo que tenés que tener es poder político, cuando lo perdiste no existe impunidad que valga".

"Nadie quiere que se vaya Alberto, no hay campañas en contra. Alberto está cansado de tener que rendir exámenes cotidianamente, y la Dra. está un poco cansada de muchas áreas del gobierno que están estancadas y es posible que ponto se hable de la posibilidad de cambios. El eje importante, que es Máximo y Massa, lo incorpora a Guzmán para todas las cosas de la post pandemia, para que no sea un monotema la deuda. Ese eje es muy importante y Alberto se sostiene mucho en él. En Massa hay una evolución, es el único que en estos años interrumpe el monologo entre la Dra. y Macri. El aparece, se equivoca, cae y que ahora empieza. Es un articulador, junto con Máximo y Wado".