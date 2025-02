Guillermo Francos cuestionó a Santiago Caputo por haber interrumpido la entrevista a Milei

En esa línea, consideró: "Cuando uno mira la causa de la interrupción, uno dice 'cuál es el sentido', pero de todas maneras me parece que Santiago Caputo ha aprendido una lección y es que nadie es superpoderoso, que todas las cosas tienen sus límites. El Presidente se lo ha marcado".

Tras ello el jefe de Gabinete indicó que Caputo se “equivocó” y que tuvo una “falta de criterio” cuando paró la entrevista. “Lo que había dicho el Presidente no generaba complicación de ningún tipo, eso de que iba a consultar al ministro de Justicia [por Mariano Cúneo Libarona]. Es lógico de que lo consulte, más allá de que no pueda ser su abogado personal, pero una consulta a quien es su hombre de confianza en temas de la Justicia no tiene absolutamente nada de malo”, expresó Francos.

“Me parece que fue un exceso de intentar ser prudente en ese momento; interrumpió un programa y ni el Presidente ni el conductor del programa tenían nada que ver. No me parece un tema grave”, opinó.

Las críticas de Adorni a Caputo

"Caputo tiene el defecto, por así decirlo, de la excelencia. Notó que eso podía prestar la confusión a alguna parte de la audiencia y decidió cortar la nota. Cuando terminó la nota, el Presidente le dijo 'Santiago, esto fue innecesario'. Y de hecho fue lo que le transmitimos después a Santiago", dijo Adorni al intentar explicar la interrupción de la entrevista.

Según el vocero, la interrupción responde a una falta de experiencia en el tipo de entrevistas en vivo. "Santiago habitualmente no está en las notas, entonces, tal vez no sabe que la dinámica es no cortar las notas por ningún aspecto, absolutamente por nada", se defendió.

Esa fue la primera vez que un funcionario de Milei, de la jerarquía de Adorni, desliza críticas públicas contra el asesor presidencial estrella.