"Hay varios reclamos, pero la preocupación es conservar la república y la democracia", dijo Brandoni

Luis Brandoni en Realidad Aumentada, por A24

Luis Brandoni, uno de los convocantes a la marcha de este 17 de agosto, habló con Jonatan Viale sobre la movilización y afirmó: "Hay varios reclamos, pero la preocupación es conservar la república y la democracia".

Durante su presencia en Realidad Aumentada, el reconocido actor aseguró que "hay varios reclamos" en la movilización, aunque señaló que "la preocupación es conservar la república y la democracia". "La gente está preocupada por algunas cosas que están ocurriendo o pretenden que ocurra: como la modificación del código penal o la supuesta ampliación de la Suprema corte de justicia, todas cosas que apuntan a un solo propósito que es la impunidad y eso la gente lo resiste mucho", enumeró.

"La gente le ha perdido el temor y el pudor a la calle, la calle es de la gente. No hay ningún partido político que movilice esto, la gente sale y dice por qué, son muchas", afirmó Brandoni y agregó: "Se suman las cosas y la gente sale a la calle sin ningún temor e intención de contagiar. Al contrario, la gente ha sido muy respetuosa estos meses y merecemos alguna palmada".

En ese sentido, aseguró: "Estamos al aire libre y la gente se cuida. Me conmueve ver a todo el mundo con barbijos, me parece que nos estamos comportando con responsabilidad, y hoy por supuesto también. No hubieron amontonamientos para nada, lo que esta diciendo parte del oficialismo que estamos provocando, no es ese el propósito".

"Es posible que haya algún contagio, pero lo que está esperando el oficialismo de que se agoten y colapsen las camas de terapias intensivas no va a pasar. No creo que pase", afirmó Brandoni.

Para finalizar, al ser consultado por la salida del país del ex presidente, el actor aseguró que "Mauricio Macri es un hombre que tiene libertad de movimiento, no tiene deudas con la Justicia, puede salir del país y volver. Asumió de una responsabilidad de orden internacional, no se desentiende de la realidad argentina y tiene todo el derecho del mundo de ausentarse por unos días. No me parece que haya un abandono de sus responsabilidades".