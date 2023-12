"Hubo una confusión": ahora el Gobierno dice que no multará ni le quitará los planes sociales a los piqueteros es ilegal

“Los ciudadanos pagan impuestos para que los policías trabajen de policías y brinden seguridad, no se les puede cobrar a los que marchan por las calles”, dijo un allegado a la ministra de Seguridad. Bullrich seguirá llenando la calle de policías cuando haya cortes o marchas, no más que eso, que es lo que dispuso el protocolo antipiquetes.

Marcha atrás de Pettovello con medidas que anunciadas por Milei

“Hubo una confusión. Las multas y quita de planes eran para los que cortan calles y no para los que marchan”, señaló a A24.com un allegado a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que había anunciado ambas medidas, al igual que el vocero presidencial, Manuel Adorni.

El portavoz del Presidente había dicho después de la marcha del miércoles 20 de diciembre que “habría consecuencias” y que “están en proceso de identificación” los manifestantes que caminaban por la calle “para quitarles el plan social” y que se multaría con 60 millones de pesos a las agrupaciones.

Conferencia de prensa de Manuel Adorni: "El protocolo antipiquetes fue un éxtio"

En realidad, en ninguna ley está escrito que se puedan cobrar los operativos de seguridad ni sancionar con la quita de los planes a personas que protestan y hacen uso del derecho a peticionar ni a las personas que bloquean calles. El presidente Milei había dicho al asumir en el Congreso: “El que corta no cobra”. No encontró respaldo legal.

Sus asesores legales deberán mejorar la puntería: el DNU podría ser declarado inconstitucional por la Justicia; lo mismo podría ocurrir si convoca a un plebiscito, y el Congreso le rechazará la delegación de facultades a Milei.

Los cortes de calles están sancionados por el Código Penal, en el artículo 194, con 2 meses a 2 años de prisión, pero no con la quita de los planes sociales. Es por eso que el Poder Ejecutivo incluyó en el proyecto de ley ómnibus de 664 artículos un aumento de penas a 3 años y 6 meses de prisión, para que ese delito no sea excarcelable.

Bullrich, en desacuerdo con impedir reuniones "de más de tres personas"

Bullrich monitorea la marcha de la CGT desde el Comando Unificado de la PFA Patricia Bullrich monitoreó la marcha de la CGT desde el Comando Unificado de la PFA (Foto: Telam).

También Patricia Bullrich está en desacuerdo con el artículo que obliga a pedir autorización al Gobierno para reuniones callejeras de más de tres personas. “Ningún policía va a detener un grupo de más de tres personas por reunirse, eso es una burrada”, señalan cerca de Bullrich. Los allegados a la ministra le adjudican al ministro del Interior, Guillermo Francos, la autoría de ese artículo. Sería como legislar el Estado de sitio.

Se trata de uno de los artículos que seguramente rechazará el Congreso de la ley ómnibus, pomposamente llamado Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad. Tanto esa ley como el DNU número 70/2023, de 366 artículos, serán dilatados en el Congreso y no se aprobarán el 25 de enero, como quiere Milei y les dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a un grupo de legisladores.

“Menem no tiene idea del manejo del Congreso y no se deja ayudar, es imposible tratar un mamotreto de 664 artículos en tres semanas. No va a ocurrir y los bloques se lo dijeron”, señalaron a A24.com en el Congreso. Además, deberá pasar al menos por diez o quince comisiones.

Ley ómnibus: puntos que la oposición dialoguista ya resolvió rechazar

Por de pronto, entre la oposición de Unión por la Patria, la más dura, y los reparos del resto de los bloques dialoguistas, el PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal, y los provinciales, hay medidas del megaproyecto de ley que seguro no serán aprobadas y quedarán afuera:

La delegación de facultades amplias a Milei hasta 2025, prorrogables hasta 2027.

La eliminación de la movilidad jubilatoria y la facultad a Milei para definir aumentos por decreto.

La privatización de 41 empresas del Estado.

La restitución del impuesto a las ganancias.

La reforma electoral para implementar un sistema por circunscripción uninominal.

El aumento de retenciones para el campo y la industria.

Milei quiere aprobar el DNU también el 25 de enero y para eso puso en la ley la disposición de su aprobación. Pero la estrategia del peronismo es rechazarlo cuanto antes y la oposición dialoguista apuesta a dilatarlo hasta marzo para no rechazarlo de plano y quedar “pegados” al kirchnerismo. En rigor, en el PRO y la UCR hay sectores que rechazan el DNU y la ley, pero temen enfrentarse a Milei en su momento de mayor apogeo de imagen pública.

El PRO está sometido a Milei y la UCR dividida, tibia y confundida

“El bloque radical está tibio, confundido y dividido, igual que Hacemos Coalición Federal. En el PRO están sometidos a Milei, pero no dejarán pasar algunas cosas”, dijo un diputado de Juntos por el Cambio a A24.com. Los diputados quieren dilatar el tratamiento porque presumen además que la Justicia dictará una medida cautelar y frenar la vigencia del DNU que comienza este viernes 29. De ese modo, la norma tendrá un camino de judicialización.

Para muchos constitucionalistas, como Daniel Sabsay, Félix Lonigro y Andrés Gil Domínguez, el DNU 70 es inconstitucional porque no cumple con los requisitos del artículo 99: el Congreso puede funcionar y hay artículos que no son necesarias ni urgentes para que sean enviados en un DNU.

El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, agradece ahora no haber tenido que asumir la presidencia de la Cámara de Diputados, que recayó en Menem. “Era imposible lidiar con estos proyectos”, aseguró a algunos allegados.

En marzo habrá otro escenario y crisis social, suponen algunos opositores

Entre los bloques opositores y el peronismo están en condiciones numéricas de voltear todos los artículos de la ley, pero no quieren dejar a Milei con las manos vacías porque temen el costo social y político. Pero presumen que la situación social se podría agravar por la inflación en enero y febrero y habrá otro escenario político para debatir esas leyes. Milei ya no estaría tan fortalecido y no podrá llevarse al Congreso por delante.

El DNU tiene que ser aprobado o rechazado en su totalidad. Pero algunos estudian algún mecanismo legal para poder abrir los artículos y rechazar algunos y aprobar otros y no debilitar a Milei. El Presidente eligió una estrategia confrontativa con el Congreso y acusa a algunos diputados de pedir coimas y de intentar "voltearlo" junto a sectores piqueteros.

"Milei hizo todo mal, porque si hubiera enviado proyectos de ley al Congreso, con esta fortaleza que tiene ahora, se los hubiéramos votado en tiempo récord. Pero si manda estos proyectos extremos nos obliga a dilatar todo", señalan.

Sospechan que Milei quiere culpar al Congreso para gobernar por DNU

“No queremos enfrentar a Milei y queremos dar algunas herramientas para gobernar, pero algunos puntos son invotables”, en ambos proyectos. En el Congreso algunos temen que Milei los mandó de esa manera, mezclando todos los temas, para que el Congreso los rechace y así poder culpar a la oposición por obstruccionista.

Los diputados opositores no le quieren servir en bandeja ese argumento, porque presumen que el Presidente buscaría así justificar un endurecimiento y generar un “fujimorazo”, el cierre del Congreso o gobernar por DNU.

Menem tiene buen trato con los diputados opositores, pero rechaza todas sus ideas y genera fastidio porque no tiene experiencia en el ejercicio parlamentario. Dicen que la vicepresidenta Victoria Villarruel, al menos, se deja ayudar.

“Menem quiere tratar todo antes del 25 de enero y todavía no conformó siquiera las comisiones, recién podría hacerlo la semana que viene”, señalan en el Congreso. Además, tendrán que exponer todos los ministros por cada artículo.

“Es un mamotreto imposible de abordar y Milei tendrá que extender el llamado a sesiones extraordinarias que vence el 31 de enero y prorrogarlo todo febrero”, señalaron a A24.com en el Parlamento. Se vienen semanas difíciles, con fuertes debates, y con posibles traspiés tempranos para Milei.