Política
Javier Milei
La Plata
ELECCIONES BONAERENSES

Javier Milei en el búnker de LLA: "Hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo"

El presidente Javier Milei reconoció esta noche que La Libertad Avanza "hemos tenido un revés electoral" y prometió que "de cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores", en su discurso desde el búnker de el partido libertario en La Plata.

Leé también Karina Milei votó en las elecciones de PBA y le hizo un pedido al electorado
Karina Milei votó en las elecciones de la Provincia e intercambió unas pocas palabras con los medios: qué dijo

"Hay que ser claro: sin ninguna dudas en el plano político hemos tenido una clara derrota. Lo primero que hay que aceptar son los resultados, hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo", analizó el Presidente la derrota del partido libertario en al provincia de Buenos Aires.

"Ellos han puesto en esta elección todo el aparato peronista que manejan hace 40 años", evaluó sobre la oposición y señaló que "este es un piso desde el cual empezaremos a trabajar de cara a este 26 de octubre".

Sobre el análisis electoral, señaló que "va a conllevar a una profunda autocrítica" y remarcó que "en aquellas cosas que nos hemos equivocado, la vamos a corregir".

"Más allá de este resultado electoral, también quiero señalar a todos los argentinos que el rumbo por el cual hemos sido elegidos en 2023, no se va a modificar sino que se va a redoblar. Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes el equilibrio fiscal. Vamos a seguir manteniendo la fuerte restricción monetario. Vamos a mantener el esquema cambiario al cual nos comprometimos con los argentinos ", compartió.

"Vamos a acelerar el rumbo", continuó y prometió: "No se retrocede ni un milímetro en la política del gobierno, el rumbo no solo que se confirma sino que lo vamos a acelerar y profundizar más". En ese sentido, añadió: "No estamos dispuestos a entregar un modelo que tomó la tasa de inflación que lo tomó en niveles del 300% por ciento y lo llevó al 20%".

Y analizó para el futuro: "o es La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. Todos a trabajar mañana que hay que sacar a un país adelante".

