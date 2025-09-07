Javier Milei en el búnker de LLA: "Hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo"

Embed - "HOY TUVIMOS UNA CLARA DERROTA": LA PRIMERA REACCIÓN DE MILEI LUEGO DEL RESULTADO ELECTORAL

"Más allá de este resultado electoral, también quiero señalar a todos los argentinos que el rumbo por el cual hemos sido elegidos en 2023, no se va a modificar sino que se va a redoblar. Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes el equilibrio fiscal. Vamos a seguir manteniendo la fuerte restricción monetario. Vamos a mantener el esquema cambiario al cual nos comprometimos con los argentinos ", compartió.

"Vamos a acelerar el rumbo", continuó y prometió: "No se retrocede ni un milímetro en la política del gobierno, el rumbo no solo que se confirma sino que lo vamos a acelerar y profundizar más". En ese sentido, añadió: "No estamos dispuestos a entregar un modelo que tomó la tasa de inflación que lo tomó en niveles del 300% por ciento y lo llevó al 20%".

Y analizó para el futuro: "o es La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. Todos a trabajar mañana que hay que sacar a un país adelante".