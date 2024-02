Los errores no forzados de Javier Milei: nombramientos, falta de gestión y una llamativa continuidad

Por ejemplo, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, le ordenó al director ejecutivo de la Anses, Osvaldo Giordano, que gestione con la línea de planta permanente y ascienda a todos los funcionarios de la gestión anterior. La gestión de la excamporista Fernanda Raverta había convertido a la ANSES en un reservorio de militantes. Los nombramientos en las delegaciones provinciales del organismo recayeron en La Cámpora.

“En mi provincia hice todo un trabajo para elegir funcionarios idóneos para la Anses, el PAMI y la AFIP, pero dejaron a todos los de La Cámpora”, se lamentó un legislador libertario del interior a A24.com. “Muchos destinamos tiempo y mucho dinero, dejamos trabajos y familia para que nos paguen asi”, agregó. "El nombramiento de Daniel Scioli como secretario de Turismo cayó pésimo entre todo el mundo libertario", señaló otra fuente mileista a A24.com.

Pettovello no manda alimentos a comedores y no nombra funcionarios

La gestión de Sandra Pettovello, para peor, incurrió en errores más graves. No le permite nombrar funcionarios al secretario de Niñez y Familia (ex Ministerio de Desarrollo Social), Pablo de la Torre. Dirigentes de las organizaciones sociales como Libres del Sur, Movimiento Evita, Barrios de Pie, Polo Obrero y MST, entre otros, dialogan con colaboradores de De la Torre que les dicen que no pueden firmar nada porque “todavía no están designados”.

La consecuencia es que, desde que asumió Milei, Capital Humano todavía no envió alimentos a los comedores comunitarios y el ajuste a la clase media y baja produce cada vez más desempleo y demanda de alimentos. Señalan que instrumentarán una tarjeta alimentaria para enviar fondos a comedores. Aún no ocurrió. “Muchos trabajadores que fueron despedidos en los últimos días vienen al comedor de Los Piletones”, dijo a A24.com la dirigente social Margarita Barrientos. Lo mismo repiten otros dirigentes sociales de todos los sectores.

El fastidio de Pablo de la Torre, aseguran, se va acumulando y hasta podría peligrar su continuidad porque no contesta siquiera las consultas. Por otra parte, el periodista Hernán Letcher, publicó este jueves en la red X la planilla de ejecución presupuestaria del área de De la Torre y aún no ejecutó ningún recurso: ni un peso.

Sandra Pettovello-milei.jpg Sandra Pettovello. junto al presidente Javier Milei (Foto: archivo).

Capital Humano no envía alimentos ni dinero para los programas

Consultados De la Torre y los voceros de Pettovello por A24.com, no confirmaron ni desmintieron esas planillas. Esto significa que las políticas dirigidas a paliar el hambre y la crisis social no se utilizan justo en el momento de mayor ajuste de la economía, con liberación de todos los precios relativos y del consumo esencial y con la inflación en un 25% mensual. La recaudación fiscal está cayendo a pique respecto de la inflación y el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que en 2024 la actividad económica caerá un 2,8% por ese ajuste

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhernanletcher%2Fstatus%2F1753091596000584062&partner=&hide_thread=false Mirá lo que ejecutó en enero la Secretaría de Desarrollo Humano del Ministerio de Capital Humano en alimento: 0%. Nada. Ni un peso.



En el resto de las partidas tampoco (salvo algo de dinero en transferencias varias que representa 0,015% del total). pic.twitter.com/gnHh7ETKmt — Hernán Letcher (@hernanletcher) February 1, 2024

En ese contexto, con las manifestaciones frente a los supermercados, la Copal y el Ministerio de Capital Humano, la ministra Pettovello decidió salir personalmente a la vereda de su cartera a decirles a los manifestantes que los iba a recibir de a uno, sin atender a “los gerentes de la pobreza”.

“¿Tiene hambre la gente? Yo voy a atender uno por uno a la gente que tiene hambre. No a los referentes. Les voy a anotar el DNI, les voy a anotar el nombre. De dónde son. Y van a recibir ayuda individualmente”, les dijo la ministra Pettovello y la dirección de prensa difundió el video del diálogo tenso.

Incidentes, malestar y tensión por el debate de la ley ómnibus recortada

El clima de malestar en la calle con los movimientos sociales de izquierda y del kirchnerismo se fue cargando de tensión frente al Congreso, donde los diputados aún debaten la ley ómnibus, que tendrá demasiados recortes del proyecto original que había enviado Javier Milei. La sobreactuación de las Fuerzas de Seguridad comandadas por la ministra Patricia Bullrich enardeció aún más los ánimos y por la tarde hubo incidentes, balas de goma, y corridas frente al Parlamento.

Los diputados kirchneristas y de izquierda pidieron sin éxito interrumpir la sesión y salieron a la calle para exagerar su propio protagonismo y la sesión se convirtió en una disputa impresentable de chicanas y reproches.

El proyecto de ley ómnibus quedó recortado. Solamente quedaron 27 empresas sujetas a privatizaciones y no 41 como en la iniciativa original. Se excluyeron YPF, Banco Nación, Nucleoeléctrica y Arsat, entre otras, aunque algunas podrían ser privatizadas parcialmente. Se acotaron las facultades delegadas al Presidente de 11 a 6, se eliminó el traspaso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, y se suprimió las reformas a los regímenes de pesca y de biocombustibles.

Milei avala designaciones que generan indignación

Durante la reunion de gabinete, Milei terminó pidiendo “que se termine esta novela” y que “si se gana por penales o por un gol, se gana igual”. La resignación también alcanza a la suerte del DNU, que sigue sumando medidas cautelares que suspenden las desregulaciones en distintos rubros y que, todo parece indicar, deberán terminar en la Corte Suprema.

En medio de esta tensión, se conoció que Milei sigue avalando nombramientos que causan indignación, aún en sus propios votantes. El vocero presidencial Manuel Adorni tuvo que admitir este jueves que su hermano Francisco Adorni fue designado como asesor en el Ministerio de Defensa que conduce Luis Petri con un sueldo de más de dos millones de pesos bajo una modalidad contractual que no es de planta permanente.

“Hace como 25 años que está dando vueltas en distintas dependencias de la administración”, señalaron a A24.com de manera insólita los allegados a Adorni. La resolución corrió por las redes sociales y remitió masivamente al nepotismo que domina el gobierno libertario.

El lunes último, el Presidente nombró al embajador en Brasil, Daniel Scioli, como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes. Scioli es una figura emblemática de todos los gobiernos peronistas de la democracia, desde Carlos Menem hasta Alberto Fernández, pero quedó identificado con el kirchnerismo tras ser candidato presidencial en 2015.

Días antes, Milei había firmado un decreto por el cual se ratificó la designación de Nicolás Scioli, hermano de Daniel, como director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), donde estaba desde el gobierno de Alberto Fernández. Además, Milei se apoya en su hermana, Karina Milei, a la que designó Secretaria General de la Presidencia. Adorni y Karina Milei fueron ayer al Congreso a presenciar el debate de la ley.

Las viejas relaciones Milei, Francos y Scioli que contradicen el relato

Los hermanos Scioli no son nuevos en la vida íntima de Milei. Scioli fue el jefe del Presidente cuando este era asesor del entonces candidato presidencial y gobernador bonaerense. Guillermo Francos fue presidente del Banco Provincia cuando Scioli era mandatario del distrito. Más aún, Francos tenía como segundo en el Bapro a Lisandro Catalán, que ahora es su secretario de Interior y pasó por el Ministerio de Justicia con Carlos Soria.

Como sea, las designaciones de los hermanos Scioli y del hermano de Adorni se contradicen abiertamente con el relato “anticasta” de Milei y del propio Adorni. Scioli representa a la politica tradicional a la que Milei llamó casta. Y Francisco Adorni es viejo empleado del Estado reflotado por las Fuerzas del Cielo en el entorno de Petri.

Hay otras contradicciones abiertas con el relato libertario “anticasta”. Además de haber designado a dirigentes camporistas en las segundas líneas de la ANSES que dirige Osvaldo Giordano, Milei avaló nombramientos insólitos en otras áreas clave del Estado.

Scioli_Milei.jpg Daniel Scioli, junto al presidente Javier Milei y el ministro Guillermo Francos (Foto: cuenta oficial X de Guillermo Francos).

En la AFIP toda la plana mayor responde a Michel

En la AFIP, por caso, la directora ejecutiva Florencia Mizrahi, acercada por el estudio de abogados Bruchou & Funes de Rioja, aceptó todas las designaciones sugeridas por el exdirector de la Aduana, Guillermo Michel, mano derecha del ex ministro de Economía, Sergio Massa. En la direccion de la Aduana, nombró a Rosana Lodovico, mano derecha de Michel, que también está ligado al estudio Bruchou.

En la DGI, designó a Gabriel Eduardo Ramírez, que era director de la Región Norte, que reportaba a Michel. En la dirección de Seguridad Social (recaudación previsional) nombró a Horacio Muñoz, que tambien es de la misma rama. Las segundas líneas también vienen de esa gestión.

Lo mismo pasó en el PAMI, donde Milei designó a Esteban Leguizamo, un funcionario de la línea que responde al peronismo, tal como ocurrió en el Ministerio de Salud, donde fue designado Mario Russo, que era director de Asuntos de Gobierno de Aysa con Malena Galmarini.

La casta goza de buena salud

El verdadero poder en Salud es de Mario Lugones, presidente de la Fundación Sanatorio Güemes, que responde al histórico operador radical Enrique “Coti” Nosiglia y al jefe gastronómico Luis Barrionuevo, ex aliado de Milei y cercano a Fátima Florez. Lugones está respaldado por el jefe del Gabinete, Nicolás Posse, y por el propio Milei por cuanto es el padre del asesor comunicacional de Milei Rodrígo Lugones.

Por otra parte, durante la semana se conoció el nombramiento como asesor presidencial de Santiago Caputo, sobrino del ministro de Economía, Luis Caputo. Santiago es socio de Rodrigo Lugones y forma parte del grupo de redes sociales de Iñaki Gutiérrez, que pese a haber anunciado que se retiraba del entorno de Milei sigue manejando las redes. Es que en las Fuerzas del Cielo nada es lo que parece.