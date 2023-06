Luis Juez le respondió a la candidata de Milei que lo criticó por votar con su hija con discapacidad

“Cualquier padre que tenga un hijo discapacitado, me refiero a una persona que no se puede valer por sí misma y necesita asistencia permanente, no va a votar con el hijo mostrando ahí”, continuó.

Embed

Tras las repercusiones, Verónica Sikora publicó un video en su Twitter pidiendo disculpas a la familia Juez. “Viendo el dolor que causé con el recorte que se hizo, quiero pedir mis más sinceras disculpas al doctor Juez y a su familia, a su hija y a todo aquel que ofendí. Nunca quise discriminar a nadie”, dijo.

La respuesta de Luis Juez a la candidata libertaria

Trascendidos los dichos de Sikora, Luis Juez utilizó su cuenta de Twitter para responderle. Junto a su esposa y su hija, Milagros, el candidato fue tajante en su respuesta y explicó por qué tomaron la decisión.

“Hola, @veronica_sikora. Estamos muy orgullosos de todos nuestros hijos, no tenemos nada que esconder”, dice la publicación.

juez.png

“Nosotros no te conocemos, te la presentamos: ella es Milagros, nuestra hija, estamos orgullosos de ella”, empezó a decir Luis Juez.

“El domingo Mili cumplió con un sueño, es la primera vez con 22 años que figura en un padrón. Por eso fuimos todos”, explicó el senador.

Y finalizó, diciendo: “Ojalá Dios te de la tranquilidad para que el día de mañana te sepas expresar de otra manera porque la verdad, no se si lo quisiste o no, nos lastimaste, nos ofendiste e innecesariamente a ella (por Milagros) la agraviaste”, finaliza.

Oficialismo y oposición repudian la discriminación libertaria a la hija de Luis Juez

Referentes del oficialismo y de la oposición se solidarizaron con la familia del senador Luis Juez ante dichos discriminatorios de dirigentes de La Libertad Avanza que se viralizaron en redes sociales.

El precandidato a jefe de Gobierno porteño por Unión por la Patria (UxP) Leandro Santoro extendió su "solidaridad" a "la familia de Juez" luego de que se viralizaran las palabras de la candidata a intendenta de la ciudad de Córdoba por La Libertad Avanza.

Desde la oposición, el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial por JxC, Horacio Rodríguez Larreta, también repudió "los dichos discriminatorios de los candidatos de La Libertad Avanza contra Franco Rinaldi y Milagros, la hija de Luis Juez".

SANTORO JUEZ.png

Y agregó que "trabajamos día a día para poder construir una sociedad más inclusiva, plural y empática. No vamos a dar lugar a las ofensas y a las bajezas, y mucho menos si es para conseguir un voto más".

En tanto, el precandidato a jefe de Gobierno porteño del PRO, Jorge Macri, expresó: "Absolutamente nada justifica la discriminación. Repudio enfáticamente los comentarios hechos y celebro la renuncia del precandidato de la Libertad Avanza. La Argentina que queremos construir no es por ahí. Todo mi apoyo a Franco Rinaldi , una gran persona con la que vamos a llevar a la Ciudad más allá".

"Menospreciar o discriminar a una persona por su condición física es de una bajeza inmensa y atrasa siglos", expresó el diputado nacional Cristian Ritondo, y agregó: "Son pensamientos que no pueden tener lugar en la Argentina que tenemos que construir. Mi solidaridad con Luis Juez y Franco Rinaldi por las desagradables situaciones que tuvieron que atravesar".