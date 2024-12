Manuel Adorni cuestionó a Mauricio Macri con una lapidaria frase: "Se quedó sin nafta"

“No hay grises. Está prohibido engañar al electorado, mentir y hacer artimañas de la vieja política”, dijo al ser consultado sobre un posible acuerdo electoral entre el oficialismo y el PRO y reiteró la premisa que expuso el jefe de Estado al afirmar que o forman alianzas en todos los distritos o van separados.

Adorni analizó, además, el comportamiento del electorado y aseguró que una parte importante de quienes apoyaron a La Libertad Avanza no son exclusivamente libertarios, sino que en su momento respaldaron a Macri, pero ante la falta de respuestas de su gobierno, optaron por Javier Milei.

Asimismo, el vocero presidencial desmintió que La Libertad Avanza busque polarizar con la dos veces presidenta Cristina Kirchner y su espacio, y si bien aseguró que se trata de “una persona importante”, aseveró que “no mueve ni medio centímetro del cambio” que impulsan.

“No nos interesa polarizar con nadie. No nos interesa lo que haga el resto”, sentenció, y aclaró que “lo que hagan o dejen de hacer" la titular del Partido Justicialista y el gobernador Axel Kicillof, como caras de la oposición peronista, no reviste de interés para el mandatario.

Por último, el portavoz presidencial manifestó que el Gabinete persigue el objetivo de transformar a la Argentina en el país “más libre del mundo”, y quitar las regulaciones del Estado. “Se va a seguir trabajando en el orden macro y en las libertades de la gente. El objetivo es seguir trabajando para que la Argentina sea un país libre y sin el peso del Estado en la cabeza de cada habitante”, aseguró.

macri milei .jpg

La eliminación de las PASO: qué dijo Adorni

Asimismo, en la entrevista radial el vocero aseguró que lo razonable sería eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) por su elevado costo económico y anticipó que trabajarán en construir los consensos en el Congreso.

“No hay ninguna justificación válida para que le hagamos pagar a los de argentinos los millones de pesos para dirimir las internas partidarias”, aseguró.

“Los argentinos no están para gastar dinero, en un país con mucha pobreza, gastar 150 millones en un caprichito político nos parece un delirio absoluto. Si el camino legislativo está allanado o no, no lo sabemos, pero entendemos que las PASO deben dejar de existir”, insistió.

De cara a las elecciones legislativas, Adorni sostuvo que “Si hoy fuesen las elecciones tendríamos el apoyo de la gente para hacer lo que estamos haciendo”.

“Hablo por todo el Gabinete, estamos con la única obligación de empujar la agenda del Presidente y si no queremos hacerlo, se nos va a respetar, pero nos tenemos que ir. Si el presidente me dice ser candidato lo voy a ser, así como si me pide irme a mi casa”, añadió.

Por su parte, calificó con la máxima puntuación al primer año de la gestión libertaria y definió a Milei como “un líder único que ha logrado llevar adelante un equipo de trabajo con mucha motivación”.

“Nunca pensé que iba a salir de cada reunión de Gabinete con la sensación de que estamos haciendo lo correcto y de que vamos a cambiar la Argentina”, contó, y agregó: “Tener un líder motivador, que siempre te está empujando es la clave. Lo que hemos hecho es absolutamente titánico, lo que no quita es que el 90% de las cosas estén por hacerse”.