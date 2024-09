Mientras Milei y los legisladores comen asado en la quinta, jubilados hacen un cacerolazo en Olivos

Como respuesta, los vecinos de Olivos se concentraron en la puerta de la residencial presidencial para manifestarse en contra del ajuste a los jubilados y otros sectores vulnerables.

En diálogo con el móvil de A24, una vecina señaló que "no comen los chicos, los estudiantes no pueden estudiar, no entregan remedios a los jubilados, que no tienen que comer. La (ministra de Capital Humano, Sandra) Pettovello cerró los galpones, no ayudan a nadie, esto es la dictadura".

"Nunca hubo un presidente como este tipo, que hace morir de hambre a los chicos mientras los otros que vetaron la ley están comiendo. Y los viejos no comen", denunció la señora y agregó: "Está todo mal, niños, educación, hospitales, no solo los jubilados".

Otra mujer que fue entrevistada por el canal se refirió al veto del presidente Milei a la ley de reforma jubilatoria, que incluía un pequeño incremento en los ingresos para la tercera edad. "No nos íba a hacer más ricos lo que nos negó pero es una muestra más de desprecio", dijo.

Consultada respecto al valor del cubierto del asado, que según indicaron desde Casa Rosada le cobrarían 20 mil pesos a cada legislador, la señora dijo: "Con 20 mil pesos puedo comer todo el mes. Nos quiere terminar, estoy acá por mí y los que están peor que yo".

"Nos está mostrando desprecio, Milei está mostrando que vino a hacer negocios", completó.

Un asado que generó polémica: la reunión de Milei con "87 héroes"

En medio de la discusión con la oposición por el duro ajuste fiscal planteado a las provincias y municipios de parte del gobierno nacional, en la Casa Rosada salieron a defender este martes la convocatoria a la cena que incluye asado para unas 100 personas.

"Cada invitado pagará su plato en $20.000", confirmó una fuente del Gobierno a A24.com al aclarar que el Estado no financiará el primer gran encuentro político de Milei con dirigentes de la oposición, en el histórico quincho de la residencia presidencial, como acostumbraron los sucesivos gobiernos a la hora de negociar con distintos sectores.

Lejos quedó el enojo del entorno de Milei con los diputados y senadores radicales y del PRO que rechazaron el DNU que ampliaba en 100.000 millones de pesos los fondos reservados para la SIDE y que le votaron en algunos casos, la ley de financiamiento universitario, que en los próximos días, ni bien llegue a la Casa Rosada, Milei vetará.

La invitación de Javier Milei a diputados aliados a un asado en la Quinta de Olivos, no detalla el precio del cubierto. Foto diputados..jfif La invitación al asado en la Quinta de Olivos.

Milei se sentó a partir de las 20.30 en la cabecera de una mesa emplazada en forma de U para expresarles a los legisladores presentes el agradecimiento al apoyo al veto de la ley que la oposición votó para aumentar las jubilaciones e instarlos a defender con uñas y dientes el ajuste del 25% del PBI planteado en el Presupuesto 2025.

En la cabecera de la mesa junto a Milei estaba programado que se sentaran la secretaria General, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el secretario de Interior, Lisandro Catalán; la ministra de Seguridad y nueva integrante de la mesa chica del gabinete, Patricia Bullrich; y el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem.

"Ante algunas versiones disparatadas sobre la cena que se realizará hoy en la Quinta de Olivos, les cuento que la misma será abonada por cada uno de los comensales. El costo será de $20.000 por persona y lo abonaremos con tarjeta de débito (no se aceptará pago en efectivo). Fin", dijo en su cuenta en X el vocero Manuel Adorni, otro de los funcionarios que acompañará a Milei en la cena.

En cambio, no serán de la partida será el asesor político, Santiago Caputo ni el ministro de Defensa y también exradical, Luis Petri.

¿Quiénes son los invitados que recibía Milei con un asado en Olivos?

El presidente Javier Milei invitó para la primera cena política con sectores del oficialismo y la oposición en la residencia de Olivos a los diputados que calificó como los "87 héroes" que le pusieron "un freno a los degenerados fiscales", cuando la Cámara de Diputados ratificó el pasado miércoles el veto del presidente a la ley de movilidad jubilatoria en una sesión especial que terminó en medio de movilizaciones en favor de la ratificación de la ley, con 153 votos afirmativos, 87 negativos y 8 abstenciones. Esos 87 evitaron que quede firme la ley vetada por Milei por considerar que rompía el equilibrio fiscal.

Entre los invitados se encuentran los diputados radicales que la semana pasada habían participado de una cumbre con Milei en la Casa Rosada y que luego votaron a favor del veto al aumento de los jubilados.

Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat, Pablo Cervi contradijeron a su bloque en la Cámara Baja y el lunes fueron sancionados por la Mesa Directiva de la UCR que les quitó la afiliación partidaria.

Desde el entorno de Milei, no descartan la posibilidad de sumar a esos radicales al bloque de La Libertad Avanza.

El otro participante de esa reunión fue el correntino José Tournier, quien responde al gobernador radical Gustavo Valdés, pero sin relación con la UCR. Además, fueron invitados los legisladores oficialistas, varios integrantes del PRO y diputados de partidos provinciales, principalmente de Tucumán.