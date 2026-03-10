Milei inaugura la Argentina Week 2026: "Tenemos el objetivo de hacer de la Argentina el país más libre del mundo"

En ese marco, el libertario afirmó que el rumbo económico debe sostenerse en criterios éticos además de resultados. “Cuando uno hace lo que es justo, la economía prospera. Sin embargo, cuando uno por conseguir algún resultado de corto plazo aplica medidas que son injustas, eso tarde o temprano termina mal", puntualizó Milei.

Milei dijo que "se terminó la Argentina corrupta"

"Me voy a tomar 5 minutos para explicar las recientes discursiopbnes que hemos tenido en Argentina y que básicamente, algún trasnochado, quiso mostrar como que nosotros somos antiempresa, verdaderamente algo que nunca se me hubiera ocurrido que fuera el ataque a un liberal. Tenemos gente mala en frente, pero además creativa para el mal", enfatizó el presidente Javier Milei.

En su intervención, el jefe de Estado destacó: "Todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Paolo Rocca, con Javier Madanes Quintanilla y con el sector textil. Como nadie me puso una cara visible no los puedo atacar de manera directa, pero sí puedo decir que los otros dos son empresarios prebendarios".

Y continuó: "Quizás Rocca y Madanes, en connivencia con políticos ladrones, atacaron a los argentinos durante muchos años, pero se terminó. Se terminó esto, se terminó la Argentina corrupta".

Antes del inicio formal del evento, el mandatario mantuvo un breve encuentro con el CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon. La reunión funcionó como la antesala de la jornada dedicada a presentar la agenda económica argentina ante ejecutivos y actores clave del mercado financiero.

También tomarán la palabra el canciller Pablo Quirno; el ministro de Salud, Mario Lugones; el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford; y el embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas.

El miércoles será el turno de Luis Caputo

La jornada del miércoles comenzará con una exposición del ministro de Economía Luis Caputo ante potenciales inversores a las 9,30 (hora argentina). Más tarde participará en un panel junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, dedicado a las reformas económicas y al desarrollo del mercado de capitales argentino. El debate será moderado por Facundo Gómez Minujin, de JP Morgan Chase, y Sebastián Loketek, de Bank of America.

Ese mismo día también habrá un panel enfocado en el sector energético, con la participación de Horacio Marín, CEO de YPF; Marcelo Mindlin, titular de Pampa Energía; y Marcos Bulgheroni, de Pan American Energy, quienes analizarán las oportunidades de inversión en la industria energética argentina.

Caputo Fundación Mediterránea

El cierre con 10 gobernadores

El cierre del encuentro será el jueves 12 y tendrá como protagonistas a diez gobernadores que viajaron a Estados Unidos para participar de la Argentina Week. Los mandatarios provinciales que integran la comitiva son Claudio Vidal (Santa Cruz), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

Además de distintas reuniones con empresarios y presentaciones sectoriales, los gobernadores participarán en el cierre del foro, que incluirá un panel organizado por IDEA en las oficinas de Microsoft, donde se abordarán las oportunidades de inversión y desarrollo en distintas regiones de la Argentina.

Javier Milei continúa su gira por Chile y España

Tras su paso por el foro económico, el Presidente continuará con una agenda internacional que incluye un viaje a Chile para asistir a la asunción de José Antonio Kast. La visita será breve y se realizará junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La gira seguirá luego en España, donde el mandatario tiene previsto participar en el Foro Económico de Madrid y cerrar el encuentro con un discurso ante empresarios y dirigentes políticos.