Milei iniste en que "no hay plata" para jubilados y analiza ir a defender personalmente el Presupuesto 2025 al Congreso

En medio de la tensión con la oposición que intenta volver a juntar dos tercios de ambas cámaras para hacer caer el veto a la ley de movilidad jubilatoria, en el Gobierno se muestran confiados en que con la ayuda de los aliados del Pro y Juntos por el Cambio, y algunos legisladores que responden a gobernadores, sostendrán el veto y evitarán una nueva derrota del presidente en el parlamento.

Bajo la máxima de que "no hay plata", en Casa Rosada también confirman que Milei vetará todas las leyes que generen déficit, y se anticipan a otro posible conflicto si sale aprobada la ley de Financiamiento Universitario

La respuesta de Milei a los jubilados: "Es una tragedia" pero échenle la culpa al kirchnerismo

movimientos-de-izquierda-y-jubilados-en-tension-con-en-una-marcha-frente-al-congreso-UOYHQ2XDQJA2ZPAV4II6S2O57I.avif

Cerca de Milei reconocen que es una "tragedia" la situación de los jubilados, pero evitan responder a las consultas sobre una profundización de la crisis social como consecuencia del ajuste.

En la mesa chica del Gobierno, acusan al anterior gobierno de Cristina, Massa y Alberto Fernández por el desborde de la inflación y la pobreza como consecuencia de políticas de emisión monetaria sin respaldo y aseguran que no existe en el análisis del Gobierno una solución alternativa para los abuelos que no llegan a cubrir la canasta familiar básica.

"Ya estamos aumentando por inflación y el bono. No hay más plata, no los podemos ayudar", repiten como un mantra en Casa Rosada al defender el veto total a la movilidad jubilatoria que disponía el 8% de aumento retroactivo y aumentos mensuales por inflación.

El Gobierno dice que "con el kirchnerismo los jubilados perdieron 30%" y aseguran que "con Milei los jubilados recuperaron 5 % en términos reales poder de compra".

Lo que deja en claro el gobierno es que Milei no va a hacer nada para cambiar la transición mientras se acomodan los precios relativos de la economía. Y agregan que Milei "no toma decisiones a partir de encuestas" sino que hace lo que prometió en campaña: el mayor ajuste de la historia.

inicio-sesion-sobre-movilidad-jubilatoria-en-la-camara-de-diputados-1813446.jpg

"No hay alternativa, la única manera de resolver los salarios y jubilaciones bajos es lo que está haciendo el Gobierno: bajar la inflación, con equilibrio fiscal, más ajuste del gasto y baja de impuestos", plantean. "La gente no es idiota, votó a Milei para hacer esto, por eso aguanta. Tienen que entender que no hay plata. No hay magia. No hay alternativa al déficit cero", agregan cerca del presidente.

Javier Milei reflotó el Pacto de Mayo y la reforma laboral, en el discurso ante la UIA. Foto Presidencia.jpeg

La Casa Rosada les dicen lo mismo a los empresarios, y desmiente que la economía transitando una profundización de la recesión y que el aumento del desempleo pueda desembocar en una crisis social mayor:

"La economía ya está creciendo", dicen en la Casa Rosada con base en datos del INDEC, aunque admiten que "algunos sectores tardan más".

El Gobierno en la UIA. KArina Milei, Guillermo Francos y Manuel Adorni acompañaron a Javier Milei en el día de la industria. Foto presidencia.jpeg

La explicación de una alta fuente la Casa Rosada está en línea con el discurso que brindó esta semana el presidente Milei ante la Unión Industrial Argentina (UIA), donde el presidente también criticó a los empresarios que le reclamaron medidas urgentes por la caída del consumo: "se acostumbraron a vivir de subsidios del Estado", les respondió y dijo que "en esta transición hacia un boom industrialista, hasta que la economía empiece a crecer, algunos van a poder adecuarse y otros desaparecerán".

"Se adecúan al nuevo plan o se funden", advierten cerca de Milei a los empresarios.

Lo mismo va a decir el jefe de Gabinete Guillermo Francos al presentar su primer informe de gestión este miércoles ante Diputados: "la única manera de bajar la inflación y bajar la pobreza" es sostener un presupuesto 2025 con "más ajuste" lo que incluye avanzar en toda la desregulación que está implementando Federico Sturzenegger a partir del DNU 70/23 y las privatizaciones y eliminación de empresas públicas deficitarias haciendo uso de las facultades delegadas con la Ley Bases.

Milei buscará apoyo de los gobernadores de JxC con los que buscará avanzar en un nuevo plan de reformas a través de proyectos de ley con el demorado Consejo de Mayo.