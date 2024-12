Milei tildó de "mediocres y tibios" a opositores y llamó a coordinarse internacionalmente contra los "zurdos"

Y continuó: "Se organizaron y fueron muy exitosos políticamente. En Argentina hemos padecido 4 gobiernos kirchneristas". En la misma línea, apuntó contra líderes regionales como Pepe Mujica, Evo Morales, Lula da Silva, Gustavo Petro, Nicolás Maduro, Gabriel Boric, entre otros, que "logrearon imponer la agenda de lo políticamente correcto pero a donde van generan miseria".

"En el mundo se respiran nuevos aires de libertad pero no alcanza con gestionar bien, es necesario también dar la batalla cultural y en eso CPAC es fundamental, nos va a ayudar para coordinar internacionalmente para que los zurdos no entren por ningún lado", aseveró Milei.

El manual de Javier Milei para hacer política

El Presidente se refirió también a los casi 365 días de Gobierno, que se cumplirán el próximo 10 de diciembre, e hizo un balance de su gestión. “Yo usé otro manual, otras fórmulas, no tan profesionales o políticamente profesionales”.

“Las mías son diferentes, y fueron ridiculizadas por los profesionales de política”, marcó y enumeró consignas de su forma de hacer política como “es mejor una verdad incómoda que una mentira confortable” o “si la salida es antipática es mejor pasar el mal trago lo antes posible”.

En otra parte del discurso, y en medio de la incertidumbre por el temario de las sesiones extraordinarias, Milei dijo que a su gestión “le importa un rábano la opinión de los políticos sobre casi todos los temas” porque "escuchar a un político es darle la espalda a los argentinos, si lo pide la politica es el camino equivocado".

Luego de elogiar a uno de sus funcionarios en el área de Comunicación, Daniel Parisini, también conocido por su cuenta de X "El Gordo Dan", el mandatario agregó una nueva máxima: "Nunca hay que negociar las ideas para rascar un voto".

Milei habló sobre su asesor estrella, Santiago Caputo

“Santiago dijo que no había que cambiarme, que había que ir como uno es, con la verdad. Que no había que mutar para parecer otra cosa, porque eso es una trampa infinita”, dijo Milei y destacó que "esto se volvió parte del mecanismo de tomas de decisiones, porque en general los políticos toman decisiones viendo lo que la gente quiere escuchar. Nosotros no trabajamos de esa manera, porque ese mecanismo es inconsistente, el resultado es incoherente".

Y consideró que "muchas veces eso no es libre de costos. No es libre de costos hacer lo correcto cuando por más de 100 años la contagiaron a la gente con estupideces, eso no es fácil. Cuando uno lo hace tiene un costo y eso se paga en términos de imagen".

Además, el mandatario explicó que si su Gobierno va a terminar con mala imagen de todos modos “por lo menos haremos las cosas que están bien”.

Las críticas de Milei a la oposición dialoguista

En medio de las tensiones con el PRO y la incertidumbre por las sesiones extraordinarias, Milei cuestionó a la oposición: “No hay lugar para los que reclaman consensos, formas y buenos modales. Hoy someternos a la exigencia de las formas es levantar una bandera blanca frente a un enemigo inclemente. El fuego se combate con fuego y si nos acusan de violentos somos la reacción a 100 años de atropello”.

El jefe de Estado también tildó a los políticos de “mediocres y tibios” que piden por las formas “pero fueron muy opositores al kirchnerismo y perdieron siempre”. “Menos palabras y más resultados”, sentenció.

“Somos escépticos del diálogo, porque no nos interesa continuar con los famosos consensos de la política que no son más pactos para seguir viviendo del pagador impuesto, hemos venido a romper con todos esos mal llamados consensos porque fueron acuerdos internos entre la clase política sin consultar al ciudadano que es el paga la fiesta”, indicó.

Y cerró: “Están obsesionados con las formas y la tolerancia, y para ellos levantar la voz es peor que la violación sistemática de nuestros derechos fundamentales”.