Milei viaja a Hungría para reunirse con Orbán y retoma de una intensa gira internacional

El presidente Javier Milei viajará este jueves por la noche a Hungría como parte de una visita oficial que incluirá reuniones en Budapest con el primer ministro Viktor Orbán.
El Presidente partirá este jueves rumbo a Budapest para mantener su primer encuentro oficial con el primer ministro húngaro. La visita se da tras una semana con escalas en Estados Unidos, Chile y España y en medio de tensiones políticas en el frente interno.
Javier Milei prepara su sexto viaje a Estados Unidos: a qué irá. (Foto: archivo)
El presidente Javier Milei viajará este jueves por la noche a Hungría como parte de una visita oficial que incluirá reuniones en Budapest con el primer ministro Viktor Orbán.
El traslado fue confirmado por el canciller Pablo Quirno, quien integrará la delegación. Durante la estadía, el mandatario argentino también será recibido por el presidente húngaro, Tamás Sulyok.
El viaje forma parte de una agenda internacional intensa: en poco más de una semana, Milei ya pasó por Estados Unidos, Chile y España, sumando así su cuarta escala en ese lapso.
El cara a cara en Budapest será el primero de carácter oficial entre ambos dirigentes desde que Milei llegó a la Casa Rosada en 2023. Hasta ahora, sus contactos se habían dado en ámbitos informales y foros internacionales.
Desde la Cancillería señalaron que la relación se apoya en afinidades políticas dentro de un grupo de líderes con posturas similares. En ese marco, ambos participan de la llamada Junta de Paz, un espacio vinculado al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El vínculo no es nuevo: Orbán fue uno de los mandatarios extranjeros que asistió a la asunción presidencial en diciembre de 2023, lo que marcó un acercamiento temprano entre ambos gobiernos.
En febrero, Milei y Orbán volvieron a coincidir en Washington durante un foro internacional organizado por el Instituto de la Paz, donde participaron representantes de 27 países.
En ese contexto se difundieron imágenes que mostraron sintonía entre ambos, incluso en un video donde aparecen conversando y cantando una canción de Elvis Presley.
También se los vio utilizando gorras rojas con la inscripción "USA", un símbolo asociado al espacio político de Trump. “Si seguimos así, nos van a separar”, había ironizado Orbán en redes tras ese encuentro.
Antes de partir hacia Europa, el Presidente tiene previsto encabezar una actividad en Tucumán, como parte del denominado “Tour de la Gratitud”, una serie de visitas destinadas a reconocer el respaldo obtenido en las elecciones legislativas de octubre.
El viaje se da, además, en un escenario local atravesado por tensiones políticas. El Gobierno enfrenta repercusiones por el caso $Libra y cuestionamientos vinculados a los recientes desplazamientos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.