Quirós: "Los que no somos grupos de riesgo no debemos vacunarnos, no somos parte del debate"

El ministro de Salud porteño consideró que "no corresponde darnos una vacuna que no completó la Fase 3" (Foto: captura de TV).

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, brindó este martes el último reporte sanitario porteño y realizó una aclaración sobre las vacunas que nadie a nivel nacional hizo hasta el momento. Aclaró que si alguna es finalmente aprobada, sólo deberían aplicársela los grupos de riesgo. El resto no, al menos hasta que se complete el seguimiento de dos años de la Fase 3.

"La vacuna debe ser aplicada a los grupos de mayor riesgo, porque en ellos es tal el impacto y daño que tienen (por la enfermedad) que es donde primero hay que aplicar las vacunas con análisis interinos", comentó.

Sin embargo, "dado que estos análisis interinos son suficientemente seguros, pero no tienen el seguimiento a largo plazo, no parece razonable darle la vacuna a personas de menor riesgo, los que no somos grupos de riesgo no debemos vacunarnos, el debate no corresponde, porque las vacunas no completaron el seguimiento de la Fase 3 de dos años", agregó.

El ministro porteño explicó que, bajo estándares internacionales, los laboratorios realizan cortes interinos o intermedios de sus investigaciones para distinguir si revisten un riesgo para los humanos y si son eficaces. "Cuando presenten los documentos en los entes regulatorios tendremos una opinión técnica de las vacunas", aclaró.

"Necesitamos explicarles a las personas de riesgo -mayores de 60 años, con comorbilidad y trabajadores esenciales- cuál es la información que tenemos al momento de los cortes interinos y con eso decirle a la gente este es el beneficio y este es el riesgo. Los que no somos grupos de riesgo no debemos vacunarnos, no corresponde la discusión de darnos una vacuna que no completó la Fase 3", concluyó.