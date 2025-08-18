Santiago Cúneo será candidato a diputado y presentó a los candidatos que lo acompañarán en su lista

La sorpresa de Larry de Clay

Raúl Biaggioni, conocido por su trayectoria en televisión bajo el nombre artístico de Larry de Clay, retorna a la actividad política tras una primera incursión en elecciones pasadas. Su presencia busca aportar visibilidad a la lista encabezada por Cúneo, al combinar su popularidad mediática con la propuesta electoral.

El humorista ya había mostrado interés en la política en etapas anteriores, lo que lo convierte en uno de los integrantes con antecedentes en la vida pública. Su incorporación refuerza el perfil heterogéneo del armado, en el que conviven figuras del espectáculo y del sindicalismo.

Diversidad de perfiles en la lista de candidatos

La participación de una dirigente sindical del gremio de Químicos aporta representación del sector laboral en la nómina. Cúneo eligió dar lugar a voces vinculadas al sindicalismo en un intento por ampliar la base social de su propuesta.

Por su parte, Ximena Rijel, periodista y actriz, suma un perfil vinculado a los medios y la comunicación. La presencia de profesionales con recorrido mediático se combina con la de abogadas y referentes de otros ámbitos.

Alessandra Minnicelli, abogada con antecedentes en organismos de control, se suma a la lista junto a un veterano de la Guerra de Malvinas. La inclusión de un excombatiente funciona como un reconocimiento a la trayectoria de quienes participaron en el conflicto bélico de 1982.

Antecedentes y contexto de la candidatura

Cúneo se presenta en estas elecciones como candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires con un armado variado. La estrategia combina representación sindical, experiencia profesional y figuras reconocidas en los medios de comunicación.

El anuncio de la nómina busca instalar la candidatura con un equipo plural. La propuesta incluye perfiles de distintos sectores sociales, sin concentrarse en un único ámbito, y apunta a conformar una lista de alcance amplio.