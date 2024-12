Senadores libertarios buscan suspender a Oscar Parrilli en la sesión del jueves por el caso Kueider

Villarruel convocó a sesionar en el Senado tras el pedido del kirchnerismo

La vicepresidenta Victoria Villarruel convocó de manera oficial al Senado a sesión para tratar este jueves la expulsión del entrerriano Edgardo Kueider. La sesión había sido pedido por el interbloque de Unión por la Patria.

"Para no dilatar los tiempos, junto al presidente Provisional Abdala llamamos a una sesión mañana para que tratemos los actos inmorales que son de público conocimiento del senador Kueider, y que exponen una vez más la hipocresía del kirchnerismo", sostuvo Villarruel en su cuenta de X (extwitter).

En tanto, completó: "Lo de Kueider es sin dudas un bochorno que merece recibir un castigo ejemplar, aunque al kirchnerismo lo único que le importa es quedarse con su banca (sí, Kueider entró en la boleta de Cristina) y así entorpecer la tarea de nuestro Gobierno.

villarruel.png

"De esta manera, aprovechando la milagrosa nueva lucidez moral y ética de los esbirros de Cristina, me hubiera gustado incluir también, un proyecto presentado por el senador Abdala para suspender al senador Parrilli, quien irá a juicio oral nada más y nada menos que por encubrimiento agravado y TRAICÓN A LA PATRIA, pero no hubo consenso entre los senadores para firmar ese pedido lo cual lamento enormemente. Haber negociado la sangre derramada de argentinos inocentes es imperdonable y los argentinos de bien no queremos traidores a la Patria caminando por los pasillos de la Cámara, por lo cual espero que los senadores de todos los bloques recapaciten y entiendan el cambio de época de una vez por todas", continuó la vicepresidenta.

Y cerró: "Llegó la hora de sacar la mugre del Senado, sin contemplaciones ante la corrupción que puso a nuestro país de rodillas".

El PRO dará quórum para tratar la expulsión de Kueider

El bloque PRO en el Senado dará quórum este jueves en la sesión especial convocada por el kirchnerismo para expulsar al senador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay por haber intentado cruzar la frontera con más de 200 mil dólares sin declarar. Así lo confirmó este martes Luis Juez.

"Acabamos de tomar la decisión, vamos a dar quórum", expresó Juez, titular del bloque PRO en el Senado, en diálogo con Radio con Vos, aunque no definió si votarán a favor o en contra de su expulsión.

Consultado sobre la forma en que votarán los senadores del PRO en torno a la expulsión de Kueider, Luis Juez dijo que "primero vamos a construir el quórum, que no es fácil en el Senado".

"El oportunismo le asiste a otros, a nosotros nos asiste la coherencia, siempre hemos combatido la corrupción. No podemos jugar a los distraídos, siempre dijimos con claridad que no podemos eludir la responsabilidad que nos toca, es un acto de extrema vergüenza que hiere al Parlamento", expresó el jefe de bloque PRO en la cámara alta.

Y remarcó: "Las especulaciones no pueden ser excusas para no estar a la altura de las circunstancias".