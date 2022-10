Silvina Batakis, en el Apple Store: la política argentina sigue mirando vidrieras en NY

En el entorno de Batakis plantearon que no compró nada. Que solo fue a ver. Un error político, de mínima, de quien duró un mes como ministra de Economía. Como si las imágenes no valieran nada. La gente que no puede ni viajar ni mucho menos comprar dólares, la ve a ella con un privilegio del que muy pocos gozan. La imagen de una "casta" que tiene privilegios del que no pueden gozar el resto de los mortales.