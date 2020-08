Regreso a las aulas: Ciudad pide reunirse "las veces que haga falta", pero para Trotta la decisión "es irreversible"

“La premisa básica no se cumple, y es que tiene que haber nulo o bajo nivel de contagio", expresó el ministro de Educación de Nación (Foto: archivo)

El conflicto por el protocolo de retorno a clases en la Ciudad de Buenos Aires para 5.100 chicos en situación de vulnerabilidad sumó este jueves un nuevo capítulo. Mientras la ministra de Educación porteña bregaba en una conferencia de prensa y en diálogo con BDA, por América, por continuar con el diálogo con las autoridades nacionales -"nos reuniremos las veces que haga falta"-, el ministro homónimo de la Nación, Nicolás Trotta, hablaba con #Doman910 por Radio La Red y aclaraba: "La decisión es irreversible".

"No somos obstinados, si creen que hay que cambiarlo, lo haremos. Son chicos que perdieron el contacto con los docentes hace meses. Tenemos que ir a buscarlos. No es automático, es de a poco, no va a ser con todos al mismo tiempo. Casi el 40% de los que perdieron la escolaridad son de 1°, 2° y 3° grado. Necesitamos un espacio con sus docentes y compañeros", explicó la ministra porteña.

En la conferencia de Acuña quedaron dos conflictos en exposición. Primero aclaró que si la respuesta negativa al protocolo fue sanitaria, "no vino firmada por las autoridades sanitarias" nacionales, es decir, por la cartera liderada por el ministro Ginés González García.

Además, indicó que el procedimiento de regreso a las aulas fue creado con el asesoramiento del ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, quien ya se encuentra trabajando en los puntos refutados por la cartera de Educación nacional para su implementación, y que "esta política está pensada para escuelas de cercanía".

"Tanto Nicolás como yo tenemos que hablar de pedagogía, no de epidemiología. Para eso están Fernán y Ginés González García", remarcó.

Otro punto en que hizo hincapié la funcionaria fue en la relación con los docentes porteños. "Hay 17 gremios docentes en la Ciudad. Hay dos gremios que hacen política partidaria. El resto está sentado con nosotros para hacer una comisión mixta. La mayoría de los docentes está trabajando", dijo.

"Cada día es un día que estamos perdiendo. Seguiremos pidiendo que ellos vuelvan. Nos reuniremos las veces que haga falta. Vamos a seguir trabajando con el Gobierno", concluyó Acuña, quien aclaró que hoy tenían planeada una reunión con Nación, pero que fue cancelada unilateralmente por los ministerios de Trotta y Ginés García.

Sin embargo, en simultáneo, el ministro Trotta mantenía una comunicación con Fabián Domán donde indicó los puntos claves del rechazo al protocolo de retorno a clases y fue tajante: "La decisión respecto del protocolo de la Ciudad es irreversible”.

“La premisa básica no se cumple, y es que tiene que haber nulo o bajo nivel de contagio. No es una decisión político partidaria. Si Capitanich o Kicillof nos consultan también le diríamos que no”, explicó Trotta.

Y agregó: “Esta es una posición sanitaria y pedagógica. Hay 33 puntos del protocolo aprobado que tienen que cumplirse, y hay 15 que no cumple lo que presentó por la Ciudad”.

Consultado sobre la versión de que los gremios son los que realmente deciden las medidas a tomar en la Capital Federal y no el Ministerio de Educación de la Nación, Trotta indicó que "es una chicana de la Ciudad".