Tras suspender viaje a España por la crisis, Milei va a Paraguay para una cumbre de la ultraderecha regional

Milei y la CPAC

HABLA JAVIER MILEI EN LA CPAC

La CPAC se celebrará en la capital paraguaya el próximo lunes 15 y martes 16 de septiembre en el Hotel Sheraton de Asunción, en un evento para el cual se venden entradas desde los US$100 a los US$5.000.

Milei protagonizó el pasado 14 de abril la versión argentina de la cumbre conservadora que organizó la derecha argentina en el Palacio Libertad, con presencia de dirigentes de la región y enviados del presidente Donald Trump.

En esa oportunidad, Milei recibió hoy en la Casa Rosada al fundador y CEO de Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), Matt Schlapp, y a los empresarios estadounidenses Rob Citrone y Matt Dellorfano.

En el encuentro también estuvo el asesor presidencial, Santiago Caputo y la CEO de CPAC Argentina, Soledad Cedro.

Fue luego de haber conseguido su primera foto con Donald Trump en la cumbre de la CPAC en febrero de 2025 en Washington.