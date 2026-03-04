Vence la conciliación obligatoria de Fate: reunión con el Gobierno y protesta con cortes en CABA

En la audiencia realizada días atrás no hubo avances concretos. Desde entonces, las conversaciones continuaron sin anuncios públicos.

De cara al vencimiento del plazo, en el Gobierno evalúan utilizar la herramienta de la prórroga para extender por cinco días la conciliación. Esa decisión permitiría sostener la negociación formal mientras se intenta acercar posiciones.

Protestas y movilización: el mapa de las calles afectadas en CABA

La protesta de los trabajadores de FATE, el gremio SUTNA y la CGT está convocada a partir de las 11 en Av. Leandro N. Alem 650 , frente a la sede de la Secretaría de Trabajo .

, frente a la sede de la . A la movilización, se suma el gremio La Bancaria. Se concentrarán a las 10.30 desde Sarmiento 337 y partirán hacia Alem 650.

y partirán hacia Alem 650. Se verán afectadas las calles Reconquista, 25 de Mayo y San Martín.

En paralelo, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) confirmó que realizará un paro nacional de 24 horas que comenzará este miércoles y se extenderá hasta el jueves a las 6. Según informó el sindicato, la medida alcanzará a todas las fábricas del neumático del país.

Además, el gremio convocó a una movilización a la Secretaría de Trabajo en simultáneo con la audiencia virtual, en una estrategia que combina la instancia institucional con presión en la calle.

En los últimos días, una delegación sindical se reunió con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y le entregó una nota formal para solicitar herramientas que permitan la reapertura de la planta y la preservación de los puestos de trabajo.

fate-18022026-2187790

La vía judicial del sindicato

El sindicato también anticipó que recurrirá a la Justicia para impulsar la figura de “ocupación temporánea”, un mecanismo que habilita al Estado a asumir el control de una compañía en situaciones excepcionales para evitar daños sociales o estratégicos.

La propuesta apunta a que la provincia de Buenos Aires intervenga la empresa, en un contexto en el que el presidente Javier Milei reiteró que el Estado no debe hacerse cargo de compañías privadas.